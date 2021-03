Britský mäsopriemysel čelí po bexite vysokým nákladom a strate vývozu

Londýn 25. marca (TASR) - Britský mäsopriemysel čelí „trvalej strate“ vývozu až do výšky 50 % pre zavedenie množstva byrokratických opatrení po brexite. Uviedlo to vo štvrtok britské združenie spracovateľov mäsa (BMPA) vo svojej správe.



Podľa združenia jeho členovia hlásia „systémové nedostatky v súčasnom systéme exportu“ do Európskej únie (EÚ) a „potenciálnu trvalú stratu obchodu v rozmedzí od 20 až do 50 %“.



Takmer tri mesiace po tom, čo Británia oficiálne vystúpila z EÚ, stráca tvrdenie vlády v Londýne, že problémy s byrokraciu na hraniciach pri exporte na jednotný európsky trh budú len krátkodobé, dôveryhodnosť, skonštatovalo BMPA. Drvivá väčšina vývozu členov združenia pritom smeruje na trhy v EÚ.



Riaditeľ BMPA Nick Allen preto vyzval vládu, aby „urýchlene nadviazala spoluprácu s týmto odvetvím priemyslu aj s EÚ s cieľom vypracovať podrobné a trvalé riešenie“.



Združenie odhaduje dodatočné náklady britského mäsopriemyslu pri obchodovaní s EÚ po brexite na 90 až 120 miliónov libier (104,35 milióna až 139,13 milióna eur) ročne. Dôvodom je zvýšenie nákladov na certifikáciu pre každú exportovanú zásielku o 60 až 100 %. Dodalo tiež, že čas export sa pre byrokraciu predĺžil o tri dni, čo ovplyvňuje trvanlivosť a hodnotu mäsa.



Zákazníci z EÚ medzitým rušia objednávky pre ich dlhšie meškanie a vyššie náklady na dovoz z Británie, uviedlo BMPA. „Britský mäsopriemysel pocítil dôsledky brexitu viac ako iné odvetvia,“ píše sa v správe. Na konci minulého roka zamestnával mäsopriemysel v Británii približne 97.000 ľudí a jeho hodnota sa odhaduje na 8,2 miliardy GBP ročne, vrátane exportu vo výške zhruba 1,6 miliardy GBP.



(1 EUR = 0,86250 GBP)