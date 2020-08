Britský minister financií R. Sunak chce rozsiahlo zvyšovať dane

Londýn 30. augusta (TASR) - Britský minister financií Rishi Sunak plánuje rozsiahle zvyšovanie daní, aby pomohol pri plátaní veľkej diery vo verejných financiách, ktorú vyhĺbila pandémia nového koronavírusu, uviedli britské médiá.



Zvýšenia daní, ktoré signalizovali predstavitelia ministerstva financií, by mohli priniesť do štátnej kasy 20 miliárd až 30 miliárd GBP (22,35 miliardy až 33,53 miliardy eur) ročne, uviedli britský denník Telegraph a nedeľník Sunday Times. Niektoré z nich by Sunak mohol oznámiť už vo svojej jesennej rozpočtovej správe.



Podľa Telegraphu sa však úradníci, ktorí pracujú pre premiéra Borisa Johnsona, razantne postavili proti výraznejšiemu zvýšeniu daní pre bohatých a chcú, aby sa radšej uvažovalo o znížení výdavkov.



Britský verejný dlh prekročil 2 bilióny GBP. K jeho zvýšeniu prispeli núdzové výdavky na zmiernenie následkov pandémie, ako bola napríklad podpora na zachovanie pracovných miest či zníženie daní pre firmy a spotrebiteľov.



Sunak už dávnejšie avizoval, že niektoré dane sa budú musieť v strednodobom horizonte zvýšiť. Je však tiež pod tlakom, aby poskytol ďalšiu podporu pre zamestnávateľov po tom, ako sa v októbri skončí program na zachovanie zamestnanosti. Podľa britských médií sa uvažuje napríklad o prudkom zvýšení firemnej dane, ktorá sa v súčasnosti nachádza výrazne pod medzinárodným priemerom, alebo zvýšení daní z kapitálových výnosov. Sunak podľa Sunday Times uvažuje o návrhu zvýšenia firemnej dane na 24 % z 19 %, čo by na budúci rok prinieslo do štátnej kasy 12 miliárd GBP a 17 miliárd GBP v ďalšom roku.



Hovorca ministerstva financií uviedol len, že ministerstvo sa nevyjadruje k špekuláciám o daňových zmenách.



Britská ekonomika v 2. kvartáli klesla o rekordných 20 %. Existujú síce signály zotavovania, ale po skončení sa programu na zachovanie pracovných miest sa očakáva prudký nárast nezamestnanosti.



Podľa šéfa think-tanku Institute for Fiscal Studies Paula Johnsona je ešte príliš skoro na zvyšovanie daní, keďže v ekonomike stále panuje vysoká neistota. Ekonomika tiež môže čeliť ďalšiemu šoku, ak sa Londýn a Brusel rýchlo nedohodnú na obchodnej dohode.



(1 EUR = 0,89468 GBP)