Britský minister financií sa zaviazal,že získa dôveru finančných trhov

Londýn 16. októbra (TASR) - Nový britský minister financií Jeremy Hunt v nedeľu sľúbil, že získa späť dôveru finančných trhov po turbulenciách, ktoré vyvolal návrh rozpočtu jeho predchodcu Kwasiho Kwartenga. Hunt pritom vyhlásil, že riadne zaúčtuje každú pencu z vládnych daňových a výdavkových plánov. A trval na tom, že premiérka Liz Trussová zostane vo vedení Konzervatívnej strany. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Trussová vymenovala Hunta do funkcie v piatok (14. 10.) v snahe zachrániť si svoju pozíciu po tom, ako nielen finančné trhy, ale aj jej vlastná Konzervatívna strana začali strácať dôveru v jej schopnosť riadiť krajinu.



Investori vo veľkom predávali britské vládne dlhopisy od 23. septembra, keď Kwarteng oznámil sériu daňových škrtov, ktoré chce financovať z nových pôžičiek bez toho, aby požiadal o nezávislé ekonomické analýzy a prognózy. Podľa neho nižšie dane mali zvýšiť rast hospodárstva. Trhy sa však obávali, že nové pôžičky zvýšia rozpočtový deficit Británie a podporia infláciu, čo ešte zhorší krízu životných nákladov domácností.



Otrasy na trhoch prinútili centrálnu banku (Bank of England, BoE) k núdzovej intervencii na ochranu dôchodkových fondov a zvýšili náklady na hypotéky, čo ešte viac stlačilo financie Britov.



"Žiadna vláda nemôže kontrolovať trhy. Žiadny minister financií by sa o to nemal snažiť," povedal Hunt v nedeľu pre televíziu BBC.



"Je tu jedna vec, ktorú môžeme urobiť a ktorú sa chystám urobiť, a to ukázať trhom, svetu a ľuďom, že riadne zaúčtujeme každú pencu z našich daňových a výdavkových plánov," vyhlásil.



Britskej ekonomike hrozí, že sa prepadne do recesie v čase, keď BoE zvyšuje úrokové sadzby, aby skrotila prudko rastúcu infláciu.



Trussová, ktorá získala post premiérky a šéfky Konzervatívnej strany sotva pred mesiacom po tom, ako sľúbila zníženie daní, v piatok odvolala Kwartenga a vzdala sa kľúčových častí ekonomického programu, na ktorom sa spoločne dohodli.



Chaos na trhoch vyvolal nespokojnosť vo vládnej strane, ktorá bola už predtým roztrieštená a v prieskumoch výrazne zaostáva za opozičnou Labouristickou stranou. Nedeľné vydania britských novín boli plné článkov o plánoch na výmenu Trussovej.



Dokonca aj americký prezident Joe Biden kritizoval Trussovej pôvodný ekonomický plán, keďže počítal so znížením daní pre superbohatých v čase, keď mnohé domácnosti zápasia s krízou životných nákladov.



Trussová sa v nedeľu pokúsila o reštart svojho ekonomického programu a pripustila, že nie je možné "vydláždiť si cestu k ekonomike s vysokým tempom rastu a nízkym zdanením bez udržania si dôvery trhov, a to záväzkom k udržaniu zdravých financií".



Táto dôvera bola podkopaná 23. septembra, keď Kwarteng a Trussová predstavili pravicový program, inšpirovaný americkým prezidentom Ronaldom Reaganom z 80. rokov minulého storočia, o znížení daní o 45 miliárd libier (51,83 miliardy eur) financovaných výlučne z vyššieho dlhu.



Trussová bola po otrasoch na trhoch a intervencii BoE prinútená k zmene politiky, čo stálo Kwartenga miesto. Jeho nástupca Hunt v snahe upokojiť investorov teraz varuje, že dane sa možno budú musieť v skutočnosti zvýšiť. A nalieha na svojich kolegov z vlády, aby obmedzili výdavky.



Nový minister financií sa v nedeľu stretol s premiérkou, aby vymysleli rozpočtový plán, ktorý chcú predložiť 31. októbra. Tým v podstate zahodili program, ktorý Trussovú priviedol k moci.



"Bude to veľmi, veľmi ťažké a myslím si, že v tom musíme byť k ľuďom úprimní," povedal Hunt pre BBC. Odborové zväzy vzápätí varovali pred koordinovaným štrajkom, ak presadí bolestivé škrty.



Hunt bránil Trussovú. "Bola ochotná urobiť tú najťažšiu vec v politike, a to zmeniť smer," povedal a dodal, že zodpovednosť leží na pleciach premiérky.



Ministerstvo financií odmietlo v nedeľu potvrdiť správy, že Hunt plánuje odložiť plánované zníženie základnej sadzby dane z príjmu, čím odstráni ďalšie kľúčové opatrenie, ktoré nová vláda oznámila minulý mesiac.



"Budem žiadať každý vládny rezort, aby našiel ďalšie úspory," povedal Hunt a dodal, že podrobnosti zverejní 31. októbra.



Na otázku, či si myslí, že finančné trhy budú dôverovať jeho plánom, Hunt pre BBC povedal, že pre obchodníkov na trhu sú činy viac ako slová.



Prvý test príde už v pondelok (17. 10.) ráno, keď sa obnoví obchodovanie s britskými vládnymi dlhopismi bez podpory programu núdzových nákupov Bank of England, ktorý vypršal v piatok.



(1 EUR = 0,86823 GBP)