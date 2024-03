Britský minister financií tlmí nádeje na zníženie daní pred voľbami

Londýn 3. marca (TASR) - Britský minister financií Jeremy Hunt v nedeľu bagatelizoval špekulácie o výraznom znížení daní pred voľbami v rámci rozpočtu, ktorý má predstaviť na budúci týždeň. Poukázal pritom na zhoršenie ekonomických prognóz a sľúbil "obozretné a zodpovedné" opatrenia na zabezpečenie dlhodobého rastu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Všeobecne sa očakávalo, že Hunt zníži dane v rozpočte pred voľbami, aby zvýšil preferencie vládnej Konzervatívnej strany, keďže zaostáva v prieskumoch za opozičnými labouristami.



Voliči, ktorých zasiahla kríza životných nákladov, opakovane potrestali konzervatívcov v sérii nedávnych doplňujúcich volieb.



Keďže hlavná úroková sadzba centrálnej banky Bank of England (BoE) na úrovni 5,25 % je najvyššia za 16 rokov, milióny voličov trápi prudký nárast splátok z hypoték. "Bude to obozretný a zodpovedný rozpočet pre dlhodobý rast," povedal Hunt pre televíziu Sky News.



Oficiálne údaje z minulého mesiaca ukázali, že Británia skĺzla do recesie, keďže jej ekonomika v posledných dvoch štvrťrokoch 2023 klesla. A hoci podľa analytikov recesia by mohla byť krátkodobá, je ranou pre premiéra Rishiho Sunaka, pretože ekonomický rast považoval za kľúčovú prioritu.



Hoci Hunt vlani v novembri avizoval zníženie daní z podnikania a miezd, ekonomická situácia sa odvtedy zhoršila. "Nemáme taký pozitívny výhľad ako na konci jesene," upozornil Hunt v nedeľu a vyhlásil, že nebude znižovať dane na úkor budúcich generácií, keďže by si to vyžadovalo ďalšie pôžičky.



Celkové daňové zaťaženie v Británii v uplynulých rokoch neustále rástlo. A je na ceste k tomu, aby dosiahlo najvyššiu úroveň od druhej svetovej vojny, najmä preto, lebo hranice pre platenie mnohých daní sa nezvýšili v súlade s infláciou.



Ministerstvo financií plánuje zefektívniť verejné služby a znížiť papierovanie. Napríklad použitím umelej inteligencie pri skenovaní v zdravotníctve či dronov na vyhodnocovanie incidentov, ako sú dopravné kolízie.



Hunt dodal, že vláda sa zameria na opatrné míňanie, čím sa potenciálne otvorí priestor v rozpočte na ďalšie znižovanie daní.



Podľa novín Sunday Times Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť Huntovi povedal, že má k dispozícii 12,8 miliardy libier (14,95 miliardy eur), s ktorými sa môže "hrať". To je o vyše 2 miliardy libier menej, ako je suma, z ktorej ministerstvo financií údajne predtým vychádzalo pri svojich výpočtoch.



(1 EUR = 0,85588 GBP)