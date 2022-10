J. Hunt zruší takmer všetky navrhované opatrenia na zníženie daní

Londýn 17. októbra (TASR) - Nový britský minister financií Jeremy Hunt v pondelok zruší "takmer všetky" opatrenia na zníženie daní, ktoré boli zverejnené minulý mesiac v návrhu rozpočtu jeho predchodcu Kwasiho Kartenga a ktoré otriasli finančnými trhmi. Vyhlásil to v krátkom televíznom prejave predtým, ako neskôr popoludní predstaví časť z chystaných fiškálnych opatrení, a to o dva týždne skôr, ako pôvodne plánoval. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



"Zrušíme takmer všetky daňové opatrenia ohlásené pred tromi týždňami," povedal Hunt v televízii, pričom pripustil, že návrh rozpočtu jeho predchodcu z 23. septembra poškodil verejné financie.



Britské ministerstvo financií bude tiež hľadať spôsoby, ako pomôcť najzraniteľnejším britským domácnostiam s účtami za energie aj po apríli budúceho roka, keď vyprší súčasný balík podpory. V snahe upokojiť turbulencie na finančných trhoch Hunt naznačil tiež škrty vo verejných výdavkoch. Minister odhadol, že daňové zmeny prinesú dodatočné príjmy vo výške 32 miliárd libier (36,86 miliardy eur).



Hunt by mal urobiť vyhlásenie o 14. hodine SELČ, po ktorom bude nasledovať ďalšie vyhlásenie pre Dolnú snemovňu v snahe ukončiť turbulencie na trhu s dlhopismi. Tie odštartoval "katastrofálny minirozpočet" predchádzajúceho ministra financií, ktorý počítal s najväčším znížením daní za uplynulých 50 rokov v čase, keď ekonomika Spojeného kráľovstva zápasí s vysokou infláciou.



Kwartengove opatrenia stlačili libru na historické minimum voči doláru a spustili vlnu výpredajov britských vládnych dlhopisov. To prinútilo centrálnu banku (Bank of England, BoE), aby zasiahla a zabránila kolapsu veľkej časti britského dôchodkového systému.



Viaceré britské médiá cez víkend informovali, že Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť upozornil ministerstvo financií, že Kwartengove plány by do roku 2027 vytvorili dieru vo financiách vo výške viac ako 70 miliárd GBP.



Bank of England ukončila priamu podporu trhu s dlhopismi v piatok, pričom za dva týždne nakúpila dlhopisy za takmer 20 miliárd GBP.



Pondelkové narýchlo naplánované vyhlásenie prichádza dva týždne predtým, ako mal Hunt predstaviť svoj strednodobý fiškálny plán 31. októbra.



Vláda sa pritom už vzdala časti plánu na zníženie daní, trh však zostal nervózny a Hunt sa rozhodol, že urobí vyhlásenie skôr, aby upokojil situáciu na trhoch.



Od prevzatia funkcie pred tromi dňami signalizuje Hunt radikálne odlišný fiškálny prístup ako premiérka Liz Trussová. Tvrdí napríklad, že sa budú musieť zvýšiť dane a znížiť výdavky. To je v rozpore so sľubmi, ktoré dala Trussová počas súboja o post premiérky a predsedníčky vládnej Konzervatívnej strany.



(1 EUR = 0,86823 GBP)