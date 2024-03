Britský minister Hunt oznámil vo volebnom roku ďalšie finančné úľavy

Londýn 6. marca (TASR) - V roku britských parlamentných volieb oznámil minister financií Jeremy Hunt ďalšie finančné úľavy. Sadzba príspevkov na sociálne zabezpečenie opäť klesne, a to o dva percentuálne body na 8 %, uviedol v stredu Hunt. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Minister financií z Konzervatívnej strany tiež ohlásil zvýšenie prídavkov na deti. Daň z alkoholu a pohonných hmôt zostane zmrazená a nebude sa ďalej zvyšovať, pokračoval Hunt v britskom parlamente. Zníženie dane z príjmu, ako to požadovalo pravé krídlo strany, vláda premiéra Rishiho Sunaka odmietla. Komentátori napriek tomu hovorili o prvých "volebných darčekoch".



Presný dátum parlamentných volieb zatiaľ nebol stanovený, počíta sa však s jesenným termínom. Vládnuci konzervatívci v prieskumoch výrazne zaostávajú za opozičnou ľavicovou Labouristickou stranou Party.



V kontraste s predchádzajúcou politikou Hunt oznámil, že zruší daňové úľavy pre bohatých cudzincov, ktorí žijú na území Spojeného kráľovstva, ale ich trvalý pobyt je v zahraničí. Medzera v zákone umožňovala týmto ľuďom vyhnúť sa zdaneniu príjmov dosiahnutých mimo krajiny. V minulosti ju využívala aj manželka premiéra Sunaka.



Hunt uviedol, že od apríla budúceho roka sa ľudia prichádzajúci do Británie budú môcť vyhnúť zdaneniu zahraničných príjmov len počas prvých štyroch rokov pobytu v krajine. Vláda odhaduje, že prísnejší systém prinesie do štátneho rozpočtu navyše 2,7 miliardy britských libier (3,16 miliardy eur) ročne.



(1 EUR = 0,85543 GBP)