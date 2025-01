Britský minister: Sociálne siete musia odstraňovať nezákonný obsah

Londýn 12. januára (TASR) - Britské zákony sa nezmenili a technologickí giganti pôsobiaci v krajine ich musia stále dodržiavať. Vyhlásil to v nedeľu britský minister pre technológie Peter Kyle v reakcii na rozhodnutie spoločnosti Meta zrušiť systém overovania obsahu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Mark Zuckerberg, šéf americkej spoločnosti Meta, ktorá vlastní sociálne siete Facebook a Instagram, v utorok (7. 1.) oznámil, že jeho médiá nahradia svoj dlhoročný program overovania faktov systémom "komunitných poznámok" podľa vzoru platformy X Elona Muska. Zuckerberg uviedol, že tento krok, ktorý kritici vnímajú ako pokus o získanie priazne nastupujúcej administratívy Donalda Trumpa v USA, znamená obnovenie slobody prejavu. Aktivisti za bezpečnosť v online priestore vyjadrili obavy, že to umožní ľahšie šírenie dezinformácií a deti či mladí ľudia tak budú vo väčšej miere vystavení škodlivému obsahu.



Oznámenie spoločnosti Meta bolo "americkým vyhlásením pre amerických používateľov služieb", uviedol Kyle v odpovedi na otázku, či prevádzkovatelia sociálnych médií "zmenili hru", keď upustili od moderovania obsahu. "Jedna vec sa nezmenila, a to je zákon tejto krajiny a odhodlanie tejto vlády postarať sa o bezpečnosť všetkých," povedal minister. "Ak prídete a pôsobíte v tejto krajine, dodržiavajte zákon a zákon hovorí, že nezákonný obsah musí byť odstránený," uzavrel Kyle.



Spoločnosť Meta rozhodla, že na svojich platformách končí s overovaním faktov nezávislou treťou stranou. Podľa Zuckerberga sú kontrolóri faktov "príliš politicky zaujatí". Takéto overovanie teraz ponechá na užívateľoch obdobne, ako to už v súčasnosti robí sociálna sieť X pod vedením Elona Muska. Spoločnosť Meta platí za overovanie faktov na svojich platformách približne 80 organizáciám. V rámci tohto overovacieho programu vidí obsah označený za nepravdivý menej užívateľov a ak ho chce niekto zdieľať, zobrazí sa mu článok s vysvetlením, prečo je informácia zavádzajúca.



Rozhodnutie Zuckerberga prišlo necelé dva týždne pred inauguráciou novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa a je v súlade s postojom Republikánskej strany.