Britský módny dom Burberry sa v 1. polroku prepadol do straty

Londýn 14. novembra (TASR) - Britská módna značka Burberry zaznamenala za 1. polrok súčasného obchodného roka prepad do straty po tom, ako jej tržby klesli až o pätinu. Spoločnosť zároveň oznámila začiatok ozdravného plánu s cieľom dostať značku opäť do čiernych čísiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Módny dom, známy výrobkami s typickým károvaným vzorom, zaznamenal za 1. polrok obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, čistú stratu 74 miliónov libier (88,72 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla spoločnosť zisk na úrovni 158 miliónov libier. Už vtedajší výsledok bol negatívny, keďže pre spoločnosť to predstavovalo pokles zisku približne o pätinu. Dôvodom bol vývoj v Číne, pričom nepriaznivá situácia pre Burberry sa na tomto kľúčovom trhu nemení.



Aj teraz je to slabý dopyt v Číne, ktorý sa odráža na vývoji tržieb a zisku/strate módneho domu. Tržby Burberry dosiahli za prvých šesť mesiacov súčasného obchodného roka 1,09 miliardy libier. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 20 %.



Po oznámení výsledkov vedenie Burberry oznámilo kroky na návrat k zisku. Jeho súčasťou bude aj výrazná redukcia nákladov. "Spúšťame strategický plán na stabilizáciu biznisu a návrat Burberry na cestu k rastu," povedal nový šéf spoločnosti Joshua Schulman, podľa ktorého sa firma musí opäť zamerať na vrchné oblečenie. "V minulých rokoch sme sa od svojho základného biznisu príliš vzdialili, výsledkom čoho sú slabé výsledky," dodal Schulman. Ten v lete nahradil Jonathana Akeroyda, ktorý firmu opustil práve v dôsledku zhoršujúceho sa hospodárenia.



(1 EUR = 0,83413 GBP)