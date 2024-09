Britský obchod s EÚ stále trpí v dôsledku brexitu

Birmingham 17. septembra (TASR) - Britský zahraničný obchod s Európskou úniou (EÚ) stále trpí v dôsledku brexitu. V rokoch 2021 až 2023, teda v rokoch bezprostredne nasledujúcich po vystúpení Spojeného kráľovstva z colnej únie a jednotného trhu EÚ, klesla hodnota britského vývozu tovaru do EÚ o 27 % a hodnota dovozu o 32 %, oznámili v utorok výskumníci z Aston University v Birminghame. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Spojené kráľovstvo opustilo EÚ koncom januára 2020 a od roku 2021 už nie je súčasťou colnej únie a jednotného trhu EÚ. Napriek dohode o voľnom obchode uzavretej na poslednú chvíľu stále existujú byrokratické prekážky a iné obmedzenia. Podľa štúdie k najviac postihnutým odvetviam patrí poľnohospodárstvo, odevný priemysel a výroba dreva a papiera.



"Negatívne účinky obchodnej dohody sa časom zintenzívnili, pričom v roku 2023 bol zaznamenaný výraznejší pokles obchodu ako v predchádzajúcich rokoch," uvádza sa v štúdii Aston University, podľa ktorej obchodnú výmenu s EÚ zredukovali najmä menší britskí vývozcovia.



Autori štúdie zdôraznili potrebu politického zásahu. To by zahŕňalo zmiernenie negatívnych dôsledkov obchodnej dohody, reorganizáciu dodávateľských reťazcov a podporu spoločností pri prispôsobovaní sa obchodným prekážkam. Nová labouristická vláda v Londýne si predsavzala zlepšiť vzťahy s EÚ. Premiér Keir Starmer je však striktne proti opätovnému vstupu do colnej únie alebo jednotného trhu.