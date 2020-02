Britský obchod s tovarom zaznamenal koncom roka nečakaný prebytok

Londýn 11. februára (TASR) - Britský obchod s tovarom zaznamenal v závere minulého roka nečakaný prebytok. Ukázali to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Podľa štatistikov dosiahla Británia v decembri prebytok v obchode s tovarom na úrovni 845 miliónov libier (998,49 milióna eur), zatiaľ čo v novembri zaznamenala deficit 4,947 miliardy libier. Ekonómovia pritom očakávali ďalší deficit, a to vyšší než za november, až okolo 10 miliárd libier. Na porovnanie, v decembri 2018 dosiahla Británia v obchode s tovarom schodok takmer 13,77 miliardy libier.



Dovoz do Británie sa v decembri medzimesačne znížil, aj keď len minimálne. Pokles dosiahol 0,1 %, naopak, vývoz vzrástol až o 17,4 %.



Zároveň vzrástol prebytok v bilancii služieb. Dosiahol 6,87 miliardy libier, zatiaľ čo v novembri to bolo necelých 6,77 miliardy libier.



Celkovo tak Británia zaznamenala v decembri obchodný prebytok na úrovni 7,715 miliardy libier. V predchádzajúcom mesiaci predstavoval prebytok 1,82 miliardy libier.



(1 EUR = 0,84628 GBP)