Britský odevný reťazec Next zvýšil polročný zisk

Londýn 21. septembra (TASR) - Britský odevný reťazec Next zlepšil odhad vývoja zisku na celý rok po tom, ako za prvých šesť mesiacov súčasného obchodného roka zaznamenal jeho zvýšenie o takmer 5 %. Rast zaznamenali aj tržby, ktoré sa zvýšili približne o 6 %. Informovali o tom agentúra Reuters a server RTTNews.



Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že za 1. polrok obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie do 29. júla, zaznamenala zisk pred zdanením 419,8 milióna libier (485,15 milióna eur). Oproti 1. polroku predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje zvýšenie o 4,8 %.



Tržby dosiahli 2,52 miliardy libier. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 5,8 %.



Firma následne opäť, už tretí raz za posledné štyri mesiace, zlepšila odhad vývoja zisku za celý obchodný rok 2023/2024. Najnovšie očakáva, že celoročný zisk pred zdanením dosiahne 875 miliónov libier, zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade uvádzala približne 845 miliónov libier. Vlani dosiahol jej zisk pred zdanením 870,4 milióna libier.



(1 EUR = 0,8653 GBP)