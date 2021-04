Britský online predajca zaznamenal v 1. polroku nárast zisku o 275 %

Londýn 8. apríla (TASR) - Britský internetový predajca módneho oblečenia ASOS vo štvrtok oznámil nárast zisku v 1. polroku finančného roka 2020/21 až o 275 %. Pomohla mu pandémia nového koronavírusu, počas ktorej sú tzv. nepodstatné obchody zatvorené.



Upravený zisk spoločnosti pred zdanením sa za šesť mesiacov do konca februára 2021 zvýšil na 112,1 milióna libier (130,25 milióna eur) z 30,1 milióna GBP v rovnakom období predchádzajúceho finančného roka 2019/20.



Tržby spoločnosti vzrástli o 25 % pri konštantných menových kurzoch na 1,98 miliardy GBP, pričom počet aktívnych zákazníkov sa zvýšil o 1,5 milióna na 24,9 milióna osôb.



Spoločnosť ASOS uviedla, že jej očakávania za celý rok 2020/21 sa zvýšili v súlade s výkonom v 1. polroku, pričom výhľad do druhej polovice roka sa nezmenil.



ASOS sa domnieva, že má dobrú pozíciu a očakáva rast dopytu, aj keď sa život "znormalizuje". No zároveň zostáva opatrný, pokiaľ ide o výhľad v blízkej budúcnosti pre neisté ekonomické podmienky jeho kľúčovej základne, ktorou sú najmä mladí spotrebitelia, načasovania odstránenia globálnych obmedzení a možnosť ďalšieho prudkého nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19.



Vo februári spoločnosť ASOS kúpila za 265 miliónov GBP značky Topshop, Topman, Miss Selfridge a HIIT od konkurzných správcov skrachovanej spoločnosti Arcadia, ktorej vlastníkom bola firma Philip Green. ASOS dodal, že integrácia postupuje podľa plánu.



(1 EUR = 0,86065 GBP)