Britský premiér dúfa v obchodnú dohodu s EÚ, na ťahu je Brusel

Londýn 6. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson dúfa, že sa obchodnú dohodu s Európskou úniou podarí dosiahnuť, Británia je však podľa neho pripravená aj na možnosť, že ani posledné rokovania k dohode nedospejú. Európska únia zasa varuje, že dohoda sa podľa všetkého nestihne.



"Skutočne dúfam, že sa nám to podarí (dosiahnuť dohodu)," citovala vyjadrenia Johnsona pre britské médiá agentúra Reuters. Ako však dodal, závisí to od "priateľov a partnerov na druhej strane Lamanšského prielivu".



Zástupcovia EÚ pritom v piatok upozornili, že čas na uzatvorenie obchodnej dohody tak, aby mohla začať platiť od januára budúceho roka, sa veľmi rýchlo kráti. Prechodné obdobie sa skončí 31. decembra a vyjednávači sa usilujú zabrániť, aby obchod v hodnote takmer 1 bilión USD (842,46 miliardy eur) nebol ovplyvnený kvótami a clami. Doteraz sa však stále nezhodli na troch najcitlivejších bodoch - rybolove, pravidlách hospodárskej súťaže a systéme riešenia sporov.



Hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier a jeho britský náprotivok David Frost budú v rozhovoroch pokračovať v nedeľu (8. 11.) v Londýne. Dohoda však musí byť uzatvorená do 15. novembra, aby ju mohol ešte ratifikovať Európsky parlament a schváliť ju musí aj všetkých 27 štátov EÚ. Ako však povedal jeden z poslancov Európskeho parlamentu, "vzhľadom na súčasný stav rokovaní je to vysoko nepravdepodobné".



(1 EUR = 1,1870 USD)