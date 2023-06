Britský premiér obhajuje zvyšovanie úrokových sadzieb BoE

Londýn 25. júna (TASR) - Premiér Rishi Sunak vyzval Britov, ktorí majú nedostatok peňazí, aby zachovali pokoj pri zvyšovaní úrokových sadzieb. Zdôraznil, že "neexistuje žiadna iná alternatíva" na potlačenie inflácie. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Premiér vyhlásil, že "inflácia je nepriateľ", keď obhajoval rozhodnutie centrálnej banky (Bank of England, BoE) zdvihnúť úrokové sadzby na 15-ročné maximum uplynulý týždeň, čo zvyšuje aj úroky z hypoték.



BoE zdvihla úroky viac, ako sa čakalo a najstrmšie od februára, a to o pol percentuálneho bodu na 5 % zo 4,5 %. To prekvapilo ekonómov, ktorí očakávali menšie zvýšenie úrokov, o štvrť percentuálneho bodu. Cieľom tohto kroku BoE je stlačiť infláciu, ktorá v máji dosiahla 8,7 %. Ľudia, ktorí splácajú hypotéky, sa teraz pripravujú na veľký nárast mesačných splátok.



Sunak v nedeľu v programe televíznej stanice BBC povedal, že BoE robí správnu vec a má jeho plnú podporu. Poznamenal pritom, že inflácia je nepriateľ a robí ľudí chudobnejšími. Podľa premiéra neexistuje žiadna alternatíva k potlačeniu inflácie.



Minister financií Jeremy Hunt sa uplynulý týždeň dohodol s bankami na opatreniach zameraných na ochladenie hypotekárnej krízy. Banky by okrem iného mali umožniť dlžníkom predĺžiť splatnosť svojich hypoték.



Banky v Spojenom kráľovstve väčšinou ponúkajú hypotéky s pevnou úrokovou sadzbou na určité obdobie, zvyčajne dva až päť rokov. Po jeho uplynutí sa táto sadzba zmení na variabilnú, alebo sa nastaví nová sadzba v súlade s prevládajúcimi trhovými podmienkami. Približne 1,4 milióna držiteľov hypoték, ktorým sa končí platnosť zmlúv, teraz čelí strate najmenej pätiny svojho disponibilného príjmu pre vyššie splátky z hypoték.



Regulačné úrady vyzvali zároveň banky, aby zdvihli aj úroky z úspor. Opoziční labouristi tlačia totiž na vládu, aby zasiahla a zabezpečila, že banky prenesú zvýšenie úrokových sadzieb na sporiteľov.



"Nemôže byť správne, že banky prenášajú zvyšovanie úrokových sadzieb len na platiteľov hypoték, a nie aj na sporiteľov," povedala Lisa Nandyová z Labouristickej strany.



"Ak urobíte pre ľudí sporenie atraktívnejšie, bude to mať významný vplyv na ochladzovanie inflácie," dodala.