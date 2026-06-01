Britský priemysel v máji vzrástol najrýchlejšie za štyri roky
Autor TASR
Londýn 1. júna (TASR) - Aktivita v sektore spracovateľského priemyslu Veľkej Británie v máji vzrástla najrýchlejším tempom od mája 2022. Index nákupných manažérov (PMI), ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, sa posilnil na 53,9 bodu z aprílovej úrovne 53,7 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia vzrástla na trojmesačné maximum najmä vďaka výrobe medziproduktov a investičných tovarov. Nové objednávky sa zväčšili už šiesty mesiac v rade vďaka silnejšiemu domácemu a zahraničnému dopytu. Avšak firmy uviedli, že išlo o vplyv urýchlených objednávok vzhľadom na obavy z rastu cien a narušenia dodávok. Dodávateľské reťazce zostali pod tlakom, pričom dodacie lehoty sa predĺžili v dôsledku geopolitického napätia ovplyvňujúceho kľúčové trasy.
Nákupy britských firiem sa zvýšili druhý mesiac v rade, čím sa zásoby vstupov zväčšili najrýchlejším tempom od júla 2022. Ceny vstupov sa vyšplhali na takmer štvorročné maximum pre drahšie energie, kovy a chemikálie, ale aj pre clá a náklady na pracovnú silu. Ceny výrobcov stúpli najrýchlejším tempom od polovice roka 2022. Podnikateľská nálada sa zlepšila na trojmesačné maximum.
