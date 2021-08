Britský reťazec Morrisons akceptoval vylepšenú ponuku na prevzatie

Londýn 6. augusta (TASR) - Britský reťazec supermarketov Morrisons v piatok akceptoval vylepšenú ponuku na prevzatie, ktorú predložilo medzinárodné konzorcium investorov na čele so skupinou Fortress Investment Group patriacej japonskému holdingu Softbank.



Konzorcium zvýšilo svoju ponuku na 6,7 miliardy GBP (7,9 miliardy eur) zo 6,3 miliardy GBP. Americká privat equity spoločnosť Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) totiž údajne uvažuje o predložení vlastnej ponuky pred pondelkovým (9. 8.) konečným termínom.



Záujem o štvrtú najväčšiu sieť supermarketov v Británii podporuje fakt, že sektor výrazne profituje zo zmeny správania zákazníkov počas pandémie a ich presunu smerom k online nakupovaniu. Do konzorcia, na čele ktorého stojí Fortress, ešte patria Canada Pension Plan Investment Board, Koch Real Estate a singapurský štátny investičný fond.



"Riaditelia Morrisons veria, že zvýšená ponuka zo strany Fortress je v najlepšom záujme akcionárov Morrisons," uvádza sa v stanovisku britskej spoločnosti. K vylepšeniu ponuky tiež prispelo vyhlásenie najväčšieho akcionára Morrisons, investičnej skupiny Silchester, že nepodporí pôvodnú ponuku konzorcia.



CD&R má podľa britskej regulácie fúzií a akvizícií ešte do pondelka čas predložiť novú ponuku. Morrisons už júni odmietol jej predchádzajúcu ponuku v hodnote 5,5 miliardy GBP.



Morrisons prevádzkuje takmer 500 obchodov a zamestnáva viac než 110.000 ľudí.



(1 EUR = 0,84840 GBP)