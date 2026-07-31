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Piatok 31. júl 2026Meniny má Ignác
< sekcia Ekonomika

Britský ropný koncern BP plánuje predať svoj biznis v Severnom mori

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Daniel Obrist

Severomorské portfólio BP zahrnuje päť produkčných uzlov a zamestnáva približne 1100 ľudí. V celej Británii mala BP ku koncu minulého roka takmer 14.000 zamestnancov.

Autor TASR
Londýn 31. júla (TASR) - Po 60 rokoch plánuje britský ropný a plynárenský koncern BP predať svoje aktíva v Severnom mori. Cieľom podľa neho je celkové zoštíhlenie spoločnosti a zameranie sa na najziskovejšie oblasti. Firma sa pritom plánuje zbaviť biznisu v Severnom mori v období, keď na nového britského premiéra Andyho Burnhama rastie tlak, aby zmiernil súčasné prísne obmedzenia na ťažbu v tejto oblasti. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

„Severné more zostáva integrálnou súčasťou britského energetického systému. Avšak v situácii, keď zameriavame naše portfólio a priamy kapitál na čo najziskovejšie príležitosti, veríme, že náš severomorský biznis bude na tom lepšie, keď bude v iných rukách,“ povedala šéfka BP Meg O‘Neillová. Dodala však, že britský trh bude aj do budúcnosti hrať pre BP dôležitú úlohu.

Severomorské portfólio BP zahrnuje päť produkčných uzlov a zamestnáva približne 1100 ľudí. V celej Británii mala BP ku koncu minulého roka takmer 14.000 zamestnancov.

BP pritom toto rozhodnutie oznámila v období, keď nový premiér Burnham nevylúčil, že sa prísne podmienky na produkciu surovín v Severnom mori pokúsi zmierniť. Tlačí na to najmä americký prezident Donald Trump, ktorý opakovane vyzýva Britániu, aby zvýšila produkciu ropy a plynu v tejto oblasti. Po prvom telefonáte s novým britským premiérom oznámil, že Burnham sľúbil zjednodušenie prístupu k severomorskej rope.

Na otázky novinárov Burnham spresnil, že v telefonickom rozhovore s Donaldom Trumpom naznačil, že „v súvislosti s ťažbou v Severnom mori zaujme pragmatický prístup“. Dodal, že „zdroje tam skutočne sú a nie je možné ignorovať fakt, že ľudia trpia“.

Labouristi sa k moci dostali v júli 2024 a sľúbili, že s cieľom obmedziť fosílne palivá a podporiť obnoviteľné zdroje energií už ďalšie licencie na ťažbu ropy a plynu v Severnom mori vydávať nebudú. Burnham, ktorý vo funkcii nahradil tento mesiac Keira Starmera, sa k tomu tiež zaviazal, okrem toho však teraz oznámil, že je potrebné znížiť životné náklady Britov. Tie sa zhoršili v dôsledku rastu cien energií, čo je dôsledok konfliktu na Blízkom východe, ktorý rozpútal útok USA a Izraela na Irán.
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