Britský ropný koncern BP sa vlani vrátil k zisku

Londýn 8. februára (TASR) - Britský ropný koncern BP v utorok oznámil, že sa v roku 2021 dostal z červených čísiel a vrátil sa k zisku vďaka zvýšeniu cien ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a BBC.



BP vykázal za rok 2021 zisk 12,85 miliardy USD (11,23 miliardy eur) po strate 5,7 miliardy USD v roku 2020, ku ktorej prispeli odpisy z hodnoty jeho ropných a plynových aktív vo výške 6,5 miliardy USD v dôsledku poklesu dopytu po energiách na začiatku pandémie nového koronavírusu.



V priebehu minulého roka však ceny ropy a zemného plynu prudko stúpli, keďže sa globálna ekonomika zotavovala z prepadu na začiatku pandémie.



V 4. štvrťroku 2020 dosiahol BP zisk 4,1 miliardy USD, čím prekonal očakávania analytikov, ktorí mu predpovedali zisk 3,93 miliardy USD.



Na ilustráciu, v 3. štvrťroku 2021 mal BP zisk 3,32 miliardy USD a pred rokom, vo 4. kvartáli 2020, len 115 miliónov USD.



Tržby BP vzrástli v minulom roku o 49 % na 157,7 miliardy USD, keďže ceny ropy a plynu raketovo stúpali vďaka oživeniu dopytu po energiách, keď sa ekonomiky znovu otvorili po blokáciách.



Spoločnosť oznámila tiež plány na urýchlenie svojho cieľa znížiť emisie uhlíka vo svojich prevádzkach. Koncern uviedol, že by chcel do roku 2030 znížiť prevádzkové emisie o 50 % namiesto o 30-35 %. A do polovice storočia by sa chce prepracovať k čistej nule.



BP v utorok uviedol, že vráti akcionárom 4,15 miliardy USD prostredníctvom spätného odkúpenia akcií.



(1 EUR = 1,1447 USD)