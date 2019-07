Britský ropný koncern BP zaznamenal zhruba rovnaký zisk ako vlani

Po vylúčení jednorazových položiek vykázal BP zisk 2,81 miliardy USD, ktorý bol tiež len o málo nižší ako 2,82 miliardy USD v predchádzajúcom roku.

Londýn 30. júla (TASR) - Britský ropný koncern BP zaznamenal v 2. štvrťroku 2019 zhruba rovnaký zisk ako vlani, keďže nárast produkcie ropy a zemného plynu o 4 % mu pomohol vykompenzovať slabší zisk z rafinácie aj nižšie ceny ropy.



Koncern so sídlom v Londýne dosiahol za tri mesiace do konca júna 2019 čistý zisk 1,78 miliardy USD (1,60 miliardy eur). Na porovnanie, vlani v rovnakom období mal zisk 1,79 miliardy USD.



Po vylúčení jednorazových položiek vykázal BP zisk 2,81 miliardy USD, ktorý bol tiež len o málo nižší ako 2,82 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Analytici pritom očakávali slabší výsledok, a to zisk 2,46 miliardy USD.



Celkové tržby v 2. štvrťroku klesli o 4,1 % na 73,75 miliardy USD dolárov.



Priemerná produkcia vzrástla o 4 % na 3,8 milióna barelov ropy denne.



BP oznámil štvrťročnú dividendu vo výške 10,25 centov na kmeňovú akciu, ktorá sa má vyplatiť 20. septembra.



(1 EUR = 1,1119 USD)