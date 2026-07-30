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Britský ropný koncern Shell zvýšil kvartálny zisk na trojnásobok
Pod vysoký rast sa podpísal konflikt na Blízkom východe, ktorý zvýšil ceny ropy.
Autor TASR
Londýn 30. júla (TASR) - Britský ropný koncern Shell oznámil za 2. kvartál zvýšenie čistého zisku na trojnásobok úrovne spred roka. Pod vysoký rast sa podpísal konflikt na Blízkom východe, ktorý zvýšil ceny ropy. Informovala o tom agentúra AFP.
Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že v období apríl až koniec júna dosiahla čistý zisk 10,8 miliardy USD (9,49 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázal Shell zisk po zdanení na úrovni 3,6 miliardy USD.
Ceny ropy sú v porovnaní s 2. kvartálom minulého roka podstatne vyššie po tom, ako koncom februára USA a Izrael napadli Irán, čo viedlo k rozšíreniu konfliktu aj do ďalších štátov Blízkeho východu. Rast cien ropy sa odrazil na vývoji tržieb energetických spoločností. V prípade Shellu vyskočili o 45 % na 96,4 miliardy USD. Výsledky mohli byť ešte lepšie, podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Waela Sawana však rast cien kompenzovala nižšia produkcia, keďže útoky na Blízkom východe obmedzili aktivity firmy v oblasti.
Vysoký rast tržieb a zisku energetických koncernov ako Shell opäť vyvolal ostré reakcie mimovládnych organizácií, ktoré poukazujú na vplyv aktivít týchto podnikov na zmenu klímy. Už minulý týždeň zverejnila svoje výsledky francúzska spoločnosť TotalEnergies, ktorá poukázala na zvýšenie čistého zisku na dvojnásobok.
„To už sa slovami nedá ani vyjadriť,“ reagoval na výsledky koncernov Rudy Schulkind z Greenpeace. „Európu sužujú katastrofálne požiare, ľudia v Ázii sa nevedia spamätať z ničivých povodní a samotná Británia sa snaží zvládnuť čoraz väčšie horúčavy a sucho,“ dodal s tým, že to nie sú anomálie, ale výsledok éry fosílnych palív.
(1 EUR = 1,138 USD)
Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že v období apríl až koniec júna dosiahla čistý zisk 10,8 miliardy USD (9,49 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázal Shell zisk po zdanení na úrovni 3,6 miliardy USD.
Ceny ropy sú v porovnaní s 2. kvartálom minulého roka podstatne vyššie po tom, ako koncom februára USA a Izrael napadli Irán, čo viedlo k rozšíreniu konfliktu aj do ďalších štátov Blízkeho východu. Rast cien ropy sa odrazil na vývoji tržieb energetických spoločností. V prípade Shellu vyskočili o 45 % na 96,4 miliardy USD. Výsledky mohli byť ešte lepšie, podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Waela Sawana však rast cien kompenzovala nižšia produkcia, keďže útoky na Blízkom východe obmedzili aktivity firmy v oblasti.
Vysoký rast tržieb a zisku energetických koncernov ako Shell opäť vyvolal ostré reakcie mimovládnych organizácií, ktoré poukazujú na vplyv aktivít týchto podnikov na zmenu klímy. Už minulý týždeň zverejnila svoje výsledky francúzska spoločnosť TotalEnergies, ktorá poukázala na zvýšenie čistého zisku na dvojnásobok.
„To už sa slovami nedá ani vyjadriť,“ reagoval na výsledky koncernov Rudy Schulkind z Greenpeace. „Európu sužujú katastrofálne požiare, ľudia v Ázii sa nevedia spamätať z ničivých povodní a samotná Británia sa snaží zvládnuť čoraz väčšie horúčavy a sucho,“ dodal s tým, že to nie sú anomálie, ale výsledok éry fosílnych palív.
(1 EUR = 1,138 USD)