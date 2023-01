Britský rozpočtový deficit dosiahol v decembri až 27,4 miliárd libier

Londýn 24. januára (TASR) - Schodok verejných financií Spojeného kráľovstva v decembri vyskočil na rekord. Dôvodom bol nárast nákladov na obsluhu dlhu rovnako ako výdavkov na ochranu spotrebiteľov a firiem pred vysokými cenami energií.



Rozpočtový deficit v decembri 2022 dosiahol rekordných 27,4 miliardy GBP (31,15 miliardy eur), uviedol britský štatistický úrad ONS. To je takmer trojnásobok v porovnaní so schodkom 10,7 miliardy GBP v decembri 2021. Ekonómovia počítali s nárastom len na 17,3 miliardy GBP.



Hlavnou príčinou bolo prudké zvýšenie úrokových nákladov, ktoré vyskočili o 17,3 miliardy GBP. To bol ich najvýraznejší decembrový nárast v histórii.



Tieto čísla jasne ukazujú riziká ohrozujúce britskú ekonomiku. Vláde premiéra Rishi Sunak sa nedarí dostať pod kontrolu infláciu, ktorá sa pohybuje v blízkosti štyridsaťročného maxima. Navyše, štrajky ochromujú verejné služby. Očakáva sa, že britská ekonomika sa tento rok dostane do recesie, ktorá ešte viac vyčerpá daňové príjmy a zvýši deficit.



(1 EUR = 0,8797 GBP)