Britský rozpočtový deficit klesol, je však tretí najvyšší v histórii
Autor TASR
Londýn 21. novembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie minulý mesiac medziročne klesol, od začiatku súčasného fiškálneho roka však dosiahol viac než 116 miliárd libier, čo predstavuje druhý najvyšší schodok za dané obdobie v histórii meraní. Vývoj deficitu zároveň naznačuje, že Británia za tento rok prekročí pôvodne odhadovanú úroveň o miliardy libier, čo je nepriaznivou správou pre ministerku financií Rachel Reevesovú, ktorá v najbližších dňoch predloží návrh rozpočtu na nasledujúci rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Bloomberg a portálu tradingeconomics.
V októbri dosiahol rozpočtový schodok Británie 17,4 miliardy libier (19,74 miliardy eur), čo je tretí najvyšší deficit v histórii meraní. Na porovnanie, v októbri minulého roka to bolo 19,3 miliardy libier. Napriek poklesu výsledky zaostali za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s poklesom deficitu v priemere na 15,2 miliardy libier.
Ešte horšie sa vyvíjal rozpočtový deficit Británie od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa začal v apríli. Za sedem mesiacov dosiahol 116,8 miliardy libier, čo v porovnaní s rovnakým obdobím fiškálneho roka 2024/2025 predstavuje zvýšenie o 9 miliárd libier a zároveň o 9,9 miliardy libier vyšší deficit, než v marci predpokladal Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Zároveň to znamená druhý najvyšší rozpočtový schodok za sedemmesačné obdobie fiškálneho roka v histórii meraní, keď ho prekonalo iba rovnaké obdobie fiškálneho roka 2020/2021.
Británia tak smeruje k prekonaniu svojich pôvodných prognóz v prípade celoročného rozpočtového deficitu o miliardy libier. To zvyšuje tlak na ministerku financií Reevesovú, ktorá 26. novembra predstaví návrh rozpočtu na budúci fiškálny rok.
(1 EUR = 0,8815 GBP)
