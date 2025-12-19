< sekcia Ekonomika
Britský rozpočtový deficit klesol na 4-ročné minimum
Rozsah poklesu bol však napriek tomu slabší, než sa čakalo pred zhruba mesiacom, keď ministerka financií predstavovala návrh nového rozpočtu.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 19. decembra (TASR) - Rozpočtový deficit Británie klesol v novembri na štvorročné minimum, rozsah poklesu bol však napriek tomu slabší, než sa čakalo pred zhruba mesiacom, keď ministerka financií predstavovala návrh nového rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS.
Rozpočtový schodok Británie dosiahol v novembri 11,7 miliardy libier (13,38 miliardy eur), čo je o 1,9 miliardy libier nižší deficit než v novembri minulého roka a podstatne nižší než v októbri, v ktorom zaznamenal 17,4 miliardy libier. Zároveň je to najnižší rozpočtový schodok za november od roku 2021.
Na druhej strane sú údaje horšie, než sa čakalo pred mesiacom, keď ministerka financií Rachel Reevesová predstavila návrh rozpočtu na budúci rok. Odhady poukazovali na novembrový schodok na úrovni 10 miliárd libier.
Od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 132,3 miliardy libier. To je o 10 miliárd libier viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka.
Okrem toho je to druhý najvyšší schodok za obdobie apríl až november v histórii. Prekonal ho iba deficit za osemmesačné obdobie od apríla do konca novembra 2020.
(1 EUR = 0,8746 GBP)
Maloobchod Veľkej Británie sa v novembri nečakane oslabil
Britské maloobchodné tržby v novembri nečakane klesli. Kupujúci totiž boli opatrní a zľavy počas takzvaného Black Friday nedokázali výdavky podporiť. Celkové tržby maloobchodu Veľkej Británie sa podľa údajov štatistického úradu krajiny oslabili o 0,1 % po tom, ako sa v októbri zmenšili o 0,9 %. Analytici očakávali, že britský maloobchod v novembri o 0,4 % vzrastie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby britských supermarketov klesli o 0,5 %. Oslabili sa tak už štvrtý mesiac po sebe. November bol nepriaznivým mesiacom aj pre maloobchodných predajcov mimo kamenných obchodov, ktorých tržby sa zmenšili o 2,9 %. Ide predovšetkým o predajcov prostredníctvom internetu, ale aj o majiteľov pouličných stánkov a predajcov na tržniciach.
Svetlým miestom britského maloobchodu v novembri boli obchodné domy, ktorých tržby stúpli o 2,3 %. Predaj odevov sa zvýšil o 1,7 % a predaj tovarov pre domácnosti sa posilnil o 1,8 %.
Rozpočtový schodok Británie dosiahol v novembri 11,7 miliardy libier (13,38 miliardy eur), čo je o 1,9 miliardy libier nižší deficit než v novembri minulého roka a podstatne nižší než v októbri, v ktorom zaznamenal 17,4 miliardy libier. Zároveň je to najnižší rozpočtový schodok za november od roku 2021.
Na druhej strane sú údaje horšie, než sa čakalo pred mesiacom, keď ministerka financií Rachel Reevesová predstavila návrh rozpočtu na budúci rok. Odhady poukazovali na novembrový schodok na úrovni 10 miliárd libier.
Od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 132,3 miliardy libier. To je o 10 miliárd libier viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka.
Okrem toho je to druhý najvyšší schodok za obdobie apríl až november v histórii. Prekonal ho iba deficit za osemmesačné obdobie od apríla do konca novembra 2020.
(1 EUR = 0,8746 GBP)
Maloobchod Veľkej Británie sa v novembri nečakane oslabil
Britské maloobchodné tržby v novembri nečakane klesli. Kupujúci totiž boli opatrní a zľavy počas takzvaného Black Friday nedokázali výdavky podporiť. Celkové tržby maloobchodu Veľkej Británie sa podľa údajov štatistického úradu krajiny oslabili o 0,1 % po tom, ako sa v októbri zmenšili o 0,9 %. Analytici očakávali, že britský maloobchod v novembri o 0,4 % vzrastie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby britských supermarketov klesli o 0,5 %. Oslabili sa tak už štvrtý mesiac po sebe. November bol nepriaznivým mesiacom aj pre maloobchodných predajcov mimo kamenných obchodov, ktorých tržby sa zmenšili o 2,9 %. Ide predovšetkým o predajcov prostredníctvom internetu, ale aj o majiteľov pouličných stánkov a predajcov na tržniciach.
Svetlým miestom britského maloobchodu v novembri boli obchodné domy, ktorých tržby stúpli o 2,3 %. Predaj odevov sa zvýšil o 1,7 % a predaj tovarov pre domácnosti sa posilnil o 1,8 %.