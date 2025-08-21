< sekcia Ekonomika
Britský rozpočtový deficit klesol v júli na trojročné minimum
Rozpočtový schodok Británie dosiahol v júli 1,1 miliardy libier (1,27 miliardy eur). Na porovnanie, v júli minulého roka predstavoval 3,4 miliardy libier.
Autor TASR
Londýn 21. augusta (TASR) - Rozpočtový deficit Británie zaznamenal v júli výrazný pokles a vykázal omnoho lepšie výsledky, než predpokladal britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Aj za štyri mesiace súčasného rozpočtového roka boli údaje priaznivé, keďže schodok bol prakticky v súlade s očakávaniami OBR. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
OBR pritom vo svojej prognóze v marci predpokladal na júl schodok na úrovni 2,1 miliardy libier a analytici oslovení agentúrou Reuters 2,6 miliardy libier. Je to zároveň najnižší rozpočtový deficit za ostatné tri roky. Omnoho lepší vývoj schodku v júli nasledoval po horšom júni, v ktorom deficit výrazne presiahol očakávania úradu.
Od začiatku rozpočtového roka 2025/2026, ktorý sa začal v apríli, dosiahol deficit 60 miliárd libier. Je tak prakticky na úrovni odhadov OBR, ktorý za prvé štyri mesiace rozpočtového roka počítal so schodkom na úrovni 59,9 miliardy libier.
Na druhej strane, od marca, keď OBR zverejnil svoje prognózy, vláda Keira Starmera nesplnila svoje sľuby, že zníži výdavky štátu v oblasti sociálneho zabezpečenia, ale aj inde. Očakáva sa tak, že OBR zhorší vyhliadky vývoja britskej ekonomiky. To zároveň znamená, že ministerka financií Rachel Reevesová v nasledujúcom rozpočte, ktorého návrh predstaví na jeseň, pravdepodobne zvýši dane alebo zredukuje výdavky štátu.
(1 EUR = 0,8645 GBP)
