Britský rozpočtový deficit prekonal očakávania o takmer 15 mld. libier

Londýn 23. apríla (TASR) - Británia vykázala za minulý fiškálny rok 2024/2025 omnoho vyšší rozpočtový deficit, než iba pred mesiacom predpokladal Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Poukázali na to v stredu zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS, ktoré tak znamenajú vyšší tlak na verejné financie v súčasnom fiškálnom roku. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Rozpočtový schodok Británie dosiahol za fiškálny rok 2024/2025, ktorý sa skončil v marci, 151,9 miliardy libier (176,89 miliardy eur), uviedli štatistici. To je o takmer 15 miliárd libier viac, než odhadoval OBR. Ten pred mesiacom počítal s deficitom na úrovni 137,3 miliardy libier. Navyše, schodok bol vyšší aj v porovnaní s deficitom za predchádzajúci fiškálny rok 2023/2024, a to o 20,7 miliardy libier.



Podľa ONS je celoročný rozpočtový deficit tretí najvyšší od začiatku sledovania príslušných údajov v roku 1947. Predbehli ho iba pandemický rok 2021 a rok 2010, jeden z rokov po vypuknutí svetovej finančnej krízy.



Veľkou mierou sa pod zvýšenie schodku podpísal aj posledný mesiac marec. Za ten dosiahla Británia rozpočtový deficit na úrovni 16,4 miliardy libier, čo je tretí najvyšší schodok za marec v histórii meraní. Dôvodom sú najmä vysoké náklady na obsluhu dlhu. Náklady na platby úrokov dosiahli v marci rekordných 4,3 miliardy libier.



Z percentuálneho hľadiska dosiahol rozpočtový deficit Británie za skončený fiškálny rok 5,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Na porovnanie, za predchádzajúci fiškálny rok predstavoval deficit 4,8 % HDP. OBR odhadoval, že aj za rok 2024/2025 sa schodok udrží na tejto úrovni.



(1 EUR = 0,85873 GBP)