Britský rozpočtový deficit sa v máji v medziročnom porovnaní znížil

Londýn 22. júna (TASR) - Rozpočtový deficit Spojeného kráľovstva sa v máji v medziročnom porovnaní prudko znížil.



Čisté pôžičky verejného sektora v máji dosiahli 24,33 miliardy GBP (28,4 miliardy eur) po 43,76 miliardy GBP v rovnakom mesiaci pred rokom, uviedol britský štatistický úrad ONS. Ekonómovia počítali so schodkom na úrovni 26,1 miliardy GBP. Aj napriek poklesu to však bol druhý najvyšší májový deficit od začiatku zaznamenávania údajov v roku 1993.



Daňové príjmy sa medziročne zvýšili o 15 % a rozpočtové výdavky padli o 12 %. Verejný dlh bez započítania podielov štátu v bankách dosiahol na konci mája 2,195 bilióna GBP alebo 99,2 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v pomere k výkonu ekonomiky sa dostal najvyššie od marca 1962, keď predstavoval 99,5 % HDP.



Deficit za prvé dva mesiace prebiehajúceho fiškálneho roka 2021/22 dosiahol 53,4 miliardy GBP oproti 91,1 miliardy GBP v rovnakom období pred rokom.



V uplynulom fiškálnom roku 2020/21 (do konca marca) sa rozpočtový deficit nafúkol na rekord v mierových časoch 14,4 % HDP. Hlavným dôvodom boli samozrejme obrovské výdavky na zmiernenie následkov pandémie a najhlbšia recesia za 300 rokov. Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť OBR počíta v prebiehajúcom fiškálnom roku s poklesom schodku na niečo nad 10 % HDP.



(1 EUR = 0,85670 GBP)