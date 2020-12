Britský rozpočtový deficit sa v novembri zvýšil na 31,6 mld GBP

Londýn 22. decembra (TASR) - Britský rozpočtový deficit sa v novembri zvýšil a bol tretí najvyšší od začiatku zaznamenávania údaju v roku 1993. To ukazuje škody, ktoré britskej ekonomike spôsobila pandémia nového koronavírusu.



Rozpočtový schodok bez započítania štátnych bánk sa v novembri medziročne prehĺbil o 26 miliárd GBP na 31,6 miliardy GBP (34,49 miliardy eur). To boli najvyššie pôžičky verejného sektora za november.



Daňové príjmy sa znížili o 3,2 miliardy GBP na 38,9 miliardy GBP.



Od apríla do novembra, teda za prvých 8 mesiacov prebiehajúceho fiškálneho roka, čisté pôžičky verejného sektora vyskočili o 188,6 miliardy GBP na 240,9 miliardy GBP, čo bolo najviac za toto obdobie od začiatku zbierania týchto údajov.



