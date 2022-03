Britský rozpočtový deficit vo februári klesol na 13,1 miliardy GBP

Londýn 22. marca (TASR) - Rozpočtový deficit Spojeného kráľovstva vo februári v medziročnom porovnaní klesol, ale aj tak to bol druhý najvyšší zaznamenaný schodok.



Čisté pôžičky verejného sektora bez započítania podielov štátu v bankách dosiahli vo februári 13,1 miliardy GBP (15,64 miliardy eur), uviedol britský štatistický úrad ONS. To bolo o 2,4 miliardy GBP menej ako v rovnakom mesiaci pred rokom.



Za uplynulých 12 mesiacov do konca februára predstavoval deficit 138,4 miliardy GBP a bol tretím najvyšším schodkom za toto obdobie od začiatku vedenia záznamov v roku 1993. V rovnakom období rok predtým dosiahol až 290,9 miliardy GBP.



Čistý dlh verejného sektore bez započítania bánk na konci februára predstavoval 2,326 bilióna GBP alebo okolo 94,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Verejný dlh tak zostáva na úrovniach, na ktorých sa predtým naposledy pohyboval začiatkom 60. rokov minulého storočia.



Hlavným dôvodom zvýšenia dlhu sú programy na podporu počas koronakrízy, zníženie príjmov a pokles HDP.



(1 EUR = 0,83775 GBP)