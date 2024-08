Britský rozpočtový deficit vzrástol nad 3 miliardy, najviac za 3 roky

Londýn 21. augusta (TASR) - Rozpočtový deficit Británie dosiahol v júli viac než tri miliardy libier. Ostrovná krajina tak vykázala najvyšší rozpočtový schodok za mesiac júl za posledné tri roky. Údaje britského štatistického úradu ONS zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Rozpočtový schodok Británie dosiahol v júli 3,1 miliardy libier (3,64 miliardy eur). Predstavuje to najvyšší júlový deficit od júla 2021, v ktorom vývoj rozpočtu výrazne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené viaceré záchranné programy.



Výsledky sú podstatne horšie, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali s deficitom na úrovni 1,5 miliardy libier, pričom vychádzali z úrovne schodku za júl 2023, v ktorom deficit dosiahol 1,3 miliardy libier.



Štatistici ako hlavný dôvod vysokého rastu schodku uviedli zvýšené výdavky štátu na verejné služby a príspevky v sociálnej oblasti. Tie vzrástli medziročne o 3,8 miliardy na 102,5 miliardy libier.



Vzrástli aj príjmy do štátneho rozpočtu, avšak miernejšie. Dosiahli 99,4 miliardy libier, čo znamená rast o dve miliardy libier.



Od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový schodok Británie 51,4 miliardy libier. To je o 0,5 miliardy libier menej než za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka. Na druhej strane, je to štvrtý najvyšší rozpočtový deficit za dané obdobie od začiatku evidovania príslušných údajov za jednotlivé mesiace v januári 1993.



(1 EUR = 0,85194 GBP)