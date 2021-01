Britský rozpočtový schodok dosiahol rekordnú hodnotu

Londýn 22. januára (TASR) - Rozpočtový deficit Británie v poslednom mesiaci minulého roka výrazne vzrástol, pričom tento schodok dosiahol tretiu najvyššiu úroveň v histórii meraní. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje britského štatistického úradu.



Britský rozpočtový deficit dosiahol v decembri 34,1 miliardy libier (38,48 miliardy eur), čo v medziročnom porovnaní znamená rast o 28,2 miliardy libier. Zároveň to predstavuje najvyšší decembrový a tretí najvyšší celkový schodok rozpočtu od roku 1993, keď Británia začala zverejňovať mesačné údaje.



Za deväť mesiacov súčasného rozpočtového roka (skončí sa v marci) dosiahol rozpočtový schodok Británie 270,8 miliardy libier. Podobne ako v prípade údajov za december to predstavuje najvyšší schodok rozpočtu od roku 1993.



Rekord zlomila Británia aj v prípade štátneho dlhu. Ten za deväť mesiacov rozpočtového roka 2020/2021 dosiahol vyše 2,13 bilióna libier. To predstavuje 99,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je najvyšší dlh od rozpočtového roka 1961/1962.



(1 EUR = 0,88625 GBP)