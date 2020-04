Britský rozpočtový schodok za rok 2019/2020 je takmer 49 mld. libier

Londýn 23. apríla (TASR) - Rozpočtový deficit Británie za fiškálny rok 2019/2020 dosiahol takmer 49 miliárd libier a prekonal tak posledné prognózy. Uviedol to vo štvrtok britský štatistický úrad.



Podľa štatistického úradu dosiahol rozpočtový schodok Británie vo fiškálnom roku 2019/2020, ktorý sa skončil 31. marca, 48,7 miliardy libier (55,39 miliardy eur). Schodok, ktorý predstavuje 2,2 % hrubého domáceho produktu (HDP), je o 9,3 miliardy libier vyšší než vo fiškálnom roku 2018/2019 a o 1,3 miliardy libier vyšší, než uvádzala ostatná prognóza Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť.



Tieto údaje však s vysokou pravdepodobnosťou výrazne prekoná fiškálny rok 2020/2021, ktorý bude poznačený obrovskými nákladmi na zmiernenie ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý zverejňuje oficiálne ekonomické prognózy, minulý týždeň uviedol, že rozpočtový schodok by v súčasnom fiškálnom roku mohol vzrásť na 14 % HDP. Podľa štatistického úradu plný vplyv nového koronavírusu na verejné financie však bude jasnejší v nasledujúcich mesiacoch. Ako dodal, znamená to, že niektoré z údajov zverejnené vo štvrtok sa budú v nasledujúcom období meniť výraznejšie, než to bolo doteraz.



(1 EUR = 0,87920 GBP)