Britský sektor služieb sa prepadol najvýraznejšie za takmer 24 rokov

Londýn 4. apríla (TASR) - Britský kľúčový sektor služieb zaznamenal v marci najprudší pokles za takmer 24 rokov. Za prepadom, ktorý viedol k najvýraznejšiemu poklesu celkového súkromného sektora za vyše 22 rokov, je rozšírenie nového koronavírusu do Európy a následné zatváranie obchodov, reštaurácií, hotelov a ďalších služieb.



Index nákupných manažérov spoločnosti IHS Markit a logistického inštitútu CIPS pre sektor služieb klesol v marci na 34,5 bodu, zatiaľ čo vo februári dosiahol 53,2 bodu. To znamená rozsiahly prepad sektora služieb, ktorý sa na celkovej ekonomickej aktivite v Británii podieľa zhruba 80 %. Rast od poklesu totiž oddeľuje hranica 50 bodov.



Výsledok bol horší aj v porovnaní s prvým, rovnako nepriaznivým odhadom. Ten poukazoval na prepad indexu na 35,7 bodu. Spresnený údaj predstavuje najväčší prepad sektora služieb od júla 1996, keď sa začalo so zverejňovaním príslušných údajov.



Z jednotlivých čiastkových indexov sa prepadol podindex exportných aj celkových nových objednávok, ako aj podindex zamestnanosti. V prípade podindexu zamestnanosti ide o najvyššie tempo poklesu od júna 2009.



Aktivita v sektore služieb sa odrazila aj na údajoch za celý súkromný sektor. Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit a CIPS, ktorý zahrnuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v marci 36 bodov, zatiaľ čo vo februári zaznamenal 53 bodov.



Opäť je to horší výsledok, než naznačoval rýchly odhad, ktorý bol stanovený na úrovni 37,1 bodu. Navyše, aj v tomto prípade je to najnižšia hodnota od začatia zverejňovania príslušných údajov, s čím sa začalo v januári 1998.