Britský spracovateľský priemysel sa v decembri medzimesačne zmenšil
Autor TASR
Londýn 12. februára (TASR) - Produkcia spracovateľského priemyslu Veľkej Británie v decembri medzimesačne klesla o 0,5 %. V novembri však podľa revidovaných údajov stúpla o 1,9 % na deväťmesačné maximum. Analytici prognózovali, že decembrová výroba sa nezmení. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Decembrový medzimesačný pokles britského spracovateľského priemyslu bol prvý od septembra. Najviac sa zmenšila výroba základných farmaceutických výrobkov (-2,6 %), potravinárskych produktov (-1,4 %) a chemických výrobkov (-5 %). Produkcia klesla aj v segmente drevárskych a papierenských výrobkov a tlače (-2,8 %) a dopravných zariadení (-1,1 %). Vzrástla však výroba výpočtovej techniky, elektroniky a optiky (5,6 %) a elektrických zariadení (4,9 %).
Medziročne sa produkcia spracovateľského priemyslu v Spojenom kráľovstve v decembri zvýšila o 0,5 % po novembrovom posilnení o 1,3 %. Medziročný rast nenaplnil očakávania analytikov, ktorí odhadovali, že výroba oproti decembru 2024 stúpne o 1,8 %.
