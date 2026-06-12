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Britský spracovateľský priemysel sa v apríli nečakane posilnil
Medzimesačne sa zvýšila produkcia v ôsmich z 13 segmentov spracovateľského priemyslu.
Autor TASR
Londýn 12. júna (TASR) - Produkcia spracovateľského priemyslu vo Veľkej Británii sa v apríli medzimesačne zvýšila o 0,4 %. Prekonala tak očakávania trhu, že o 0,2 % klesne. Tempo jej rastu sa však spomalilo po tom, ako v marci stúpla o 1,2 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil britský štatistický úrad ONS. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medzimesačne sa zvýšila produkcia v ôsmich z 13 segmentov spracovateľského priemyslu. Najviac stúpla výroba základných farmaceutických výrobkov a prípravkov (4,2 %), produktov z gumy a plastov (1,7 %), výrobkov z dreva a papiera (0,7 %) a základných kovov a kovových výrobkov (1,8 %).
Nastal však pokles produkcie dopravných prostriedkov (-1,9 %), chemikálií a chemických výrobkov (-0,1 %), počítačových, elektronických a optických výrobkov (-1 %) a elektrických zariadení (-5,5 %).
Medziročne sa produkcia britského spracovateľského priemyslu v apríli zvýšila o 1 %, čím prekonala prognózy trhu, že stúpne len o 0,4 %. Tempo jej rastu sa však mierne spomalilo po tom, ako sa v marci posilnila o 1,2 %.
Medzimesačne sa zvýšila produkcia v ôsmich z 13 segmentov spracovateľského priemyslu. Najviac stúpla výroba základných farmaceutických výrobkov a prípravkov (4,2 %), produktov z gumy a plastov (1,7 %), výrobkov z dreva a papiera (0,7 %) a základných kovov a kovových výrobkov (1,8 %).
Nastal však pokles produkcie dopravných prostriedkov (-1,9 %), chemikálií a chemických výrobkov (-0,1 %), počítačových, elektronických a optických výrobkov (-1 %) a elektrických zariadení (-5,5 %).
Medziročne sa produkcia britského spracovateľského priemyslu v apríli zvýšila o 1 %, čím prekonala prognózy trhu, že stúpne len o 0,4 %. Tempo jej rastu sa však mierne spomalilo po tom, ako sa v marci posilnila o 1,2 %.