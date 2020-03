Britský stavebný sektor sa vo februári vrátil k rastu

Londýn 3. marca (TASR) - Britský stavebný sektor sa po takmer roku poklesu vrátil minulý mesiac k rastu, napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam. Poukázali na to údaje, ktoré v utorok zverejnila spoločnosť IHS Markit.



Index nákupných manažérov IHS Markit a logistického inštitútu CIPS pre britský stavebný sektor dosiahol vo februári 52,6 bodu. V januári to bolo 48,4 bodu.



To predstavuje návrat k rastu, pričom tempo rastu bolo výrazné, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index aktivity sa navyše dostal nad 50-bodovú hranicu prvýkrát od apríla 2019.



Z jednotlivých oblastí stavebného sektora sa najlepšie vo februári vyvíjala situácia v bytovej výstavbe, ktorá aj v predchádzajúcich mesiacoch bola na tom lepšie než ďalšie oblasti. Vo februári sa však k rastu vrátila aj oblasť komerčných stavieb, ktorá zahrnuje sklady, obchody a kancelárske priestory. Naopak, aktivita v oblasti inžinierskych stavieb pokračovala v poklese.



Ako však uviedol Duncan Brock z CIPS, vzhľadom na spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky a negatívny vplyv šíriaceho sa nového koronavírusu je možné, že sektor si februárový rast neudrží.