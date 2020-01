Londýn 24. januára (TASR) - Britský súkromný sektor expandoval v januári prvýkrát za 5 mesiacov. Zníženie politickej neistoty totiž podporilo objednávky, ukázal prieskum firmy IHS Markit a logistického zväzu Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS).



Zložený index nákupných manažérov (PMI) podľa prvého odhadu v januári vyskočil na 16-mesačné maximum 52,4 bodu zo 49,3 bodu. Index sa dostal nad 50-bodovú hranicu, ktorá oddeľuje pokles od rastu, prvýkrát od augusta 2019. Ekonómovia počítali so zvýšením indexu len na 50,7 bodu.



Index signalizuje v januári medzikvartálne tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP) okolo 0,2 %, čo je podľa hlavného ekonóma IHS Markit Chrisa Williamsona vítaným oživením po turbulenciách na konci vlaňajška. Dodal, že nárast PMI zrejme spôsobí, že britská centrálna banka (Bank of England, BoE) nezníži úrokové sadzby a zrejme sa rozhodne počkať na vývoj ekonomiky po brexite.



PMI pre sektor služieb v januári stúpol na 52,9 bodu z 50 bodov v predchádzajúcom mesiaci. To signalizuje najrýchlejšiu expanziu v sektore za vyše 1 rok. PMI pre výrobný sektor sa zvýšil na 49,8 bodu zo 47,5 bodu v decembri.