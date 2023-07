Britský súkromný sektor sa v júli spomalil viac, ako sa čakalo

Londýn 24. júla (TASR) - Rast súkromného sektora v Spojenom kráľovstve sa v júli spomalil viac, ako odhadovali ekonómovia a dosiahol najmenšie tempo za šesť mesiacov. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu spoločností S&P Global a Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Podľa predbežných údajov kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) z britského súkromného sektora v júli 2023 klesol na 50,7 bodu z 52,8 bodu. Tento výsledok prekvapil ekonómov, ktorí očakávali, že sa index zníži menej, na 52,3 bodu. Na druhej strane, hodnota indexu vyššia ako 50 bodov signalizuje to, že ekonomika stále pokračuje v raste.



Firmy, ktoré sa zúčastnili prieskumu, uviedli, že ich zasiahli rastúce úrokové sadzby, stále vysoká inflácia a opatrnosť zákazníkov. To utlmilo zotavovanie ekonomiky po pandémii ochorenia COVID-19, keďže domácnosti míňajú menej na tzv. nepodstatné nákupy a voľnočasové aktivity.



"Ekonomika Spojeného kráľovstva sa v júli priblížila k stagnácii, čo v kombinácii s pochmúrnymi výhľadovými ukazovateľmi znovu podnecuje obavy z recesie," povedal Chris Williamson, hlavný ekonóm spoločnosti S&P Global Market Intelligence.



"Júlové údaje odhalili prehlbujúci sa pokles výroby sprevádzaný ďalším ochladzovaním v sektore služieb," poznamenal John Glen, hlavný ekonóm Chartered Institute of Procurement and Supply. "Vyššie náklady na pôžičky tu zostanú a súkromný sektor to vie," pripomenul.



Uviedol tiež, že zvýšenie úrokových sadzieb neovplyvňuje len súčasné nové objednávky, ale aj plány výdavkov dlho do budúcnosti.



"Najväčším problémom nie je to, či britská ekonomika vstúpi do recesie, ale na ako dlho," dodal.



Prieskum ďalej odhalil, že PMI dominantného sektora služieb klesol v júli na 51,5 z 53,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To je jeho najnižšia hodnota od januára a menej než 53 bodov, ktoré predpovedali analytici. Tento pokles experti pripísali slabším podmienkam na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami a znižovaniu výdavkov firiem aj spotrebiteľov.



A zároveň aktivita vo výrobe sa v júli opäť znížila, už 12. mesiac v rade, a to na 45 zo 46,5 bodu v júni a pod očakávania trhu na úrovni 46,1 bodu. Produkcia pokračovala v poklese v dôsledku nižšieho dopytu a nadmerných zásob medzi klientmi. Znížili sa aj tržby a nové exportné objednávky.



Dobrou správou je, že sa skrátil čas dodávok. To znamená normalizáciu v dodávateľských reťazcoch a zníženie tlaku na náklady, čo umožní firmám znížiť ceny.