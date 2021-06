Britský súkromný sektor v júni prudko expandoval

Londýn 23. júna (TASR) - Britský súkromný sektor aj napriek spomaleniu rastu zaznamenal v júni jednu z najprudších expanzií. Vďaka uvoľneniu protiepidemických reštrikcií výrazne stúpla aktivita vo výrobnom sektore aj v službách.



Zložený index nákupných manažérov (PMI) klesol v júni na 61,7 bodu zo 62,9 bodu v máji, uviedli spoločnosť IHS Markit a logistické združenie Chartered Institute of Procurement & Supply vo svojom rýchlom odhade. Ekonómovia počítali so znížením indexu len na 62,8 bodu. PMI však zostáva vysoko nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od jej rastu.



Zníženie zloženého PMI podľa ekonóma spoločnosti Capital Economics Kierana Tompkinsa signalizuje, že tempo oživenia zrejme už dosiahlo svoj vrchol. Aj napriek odloženiu finálneho rušenia reštrikcií o štyri týždne sa mesačný hrubý domáci produkt (HDP) v auguste vráti na úroveň z februára 2020.



PMI pre sektor služieb v júni nečakane klesol na 61,7 bodu zo 62,9 bodu v máji, pričom ekonómovia prognózovali jeho zvýšenie na 63 bodov.



PMI pre výrobný sektor sa znížil na 64,2 bodu zo 65,6 pri očakávaných 64 bodov. Aj napriek tomu to je jeho druhé najvyššie skóre od začiatku zaznamenávania údajov v januári 1992.