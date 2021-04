Britský súkromný sektor zaznamenal v marci rekordné oživenie aktivity

Londýn 7. apríla (TASR) - Súkromný sektor v Spojenom kráľovstve zaznamenal v marci rekordné oživenie aktivity, pričom aj sektor služieb sa vrátil k rastu, ešte pred zmiernením obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Vyplýva to zo spresnených údajov spoločností IHS Markit a Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS).



Podľa najnovšieho prieskumu kombinovaný index nákupných manažérov (PMI) z britského súkromného sektora v marci vyskočil na 56,4 bodu z februárových 49,6 bodu. Prvýkrát za tri mesiace prekonal hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu. Konečná hodnota indexu je však o niečo nižšia ako 56,6 bodu pri predbežnom odhade.



Aj PMI sektora služieb v marci prekonal hranicu 50 bodov a vyšplhal sa na 56,3 z februárových 49,5 bodu, ale bol o niečo nižší ako 56,8 bodu pri rýchlom odhade.



Britská ekonomika v minulom roku klesla o takmer 10 %, očakáva sa však, že v roku 2021 vzrastie o 5 až 6 %, pretože Spojené kráľovstvo rýchlo napreduje pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19.



Prieskum odhalil tiež, že miera zamestnanosti v marci vzrástla. Počet prijatých nových zamestnancov bol pritom najvyšší od polovice roku 2019, keďže podniky plánujú opätovné otvorenie po zmiernení blokád v apríli a máji.



Centrálna banka, Bank of England (BoE), pozorne sleduje mieru nezamestnanosti, ktorá je aktuálne na úrovni 5 % a pokračuje v poskytovaní stimulov na podporu ekonomiky.



Obchodovanie s Európskou úniou stále naráža na problémy po tom, ako Británia 1. januára opustila jednotný trh bloku. Objednávky z Ázie a USA nedokázali vyrovnať pokles vývozu do EÚ v prípade poskytovateľov služieb. Aj medzinárodné cestovné obmedzenia poškodzujú vývozcov služieb.



Tempo poklesu objednávok zo zahraničia však bolo najmenšie za 13 mesiacov, uviedla spoločnosť IHS Markit.