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Britský telekomunikačný operátor Virgin Media dostal rekordnú pokutu
Britský telekomunikačný regulačný úrad uviedol, že firme udelil svoju doteraz najväčšiu pokutu v záujme ochrany spotrebiteľa.
Autor TASR
Londýn 8. júla (TASR) - Britská telekomunikačná spoločnosť Virgin Media dostala rekordnú pokutu 28 miliónov libier (32,78 milióna eur) po tom, ako regulačný úrad Ofcom zistil, že firma bránila zákazníkom v prechode k iným poskytovateľom alebo ich zdržiavala zdĺhavým a často úmyselne nesprávnym spracovaním hovorov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Britský telekomunikačný regulačný úrad uviedol, že firme udelil svoju doteraz najväčšiu pokutu v záujme ochrany spotrebiteľa po tom, ako spoločnosť Virgin Media počas takmer trojročného obdobia od januára 2022 do septembra 2024 spôsobila zákazníkom „neprimerané úsilie, problémy alebo nadmerné ťažkosti“ pri pokuse o rušenie služieb. Patrilo sem zbytočné presmerovanie hovorov na iné oddelenia, nechávanie volajúcich čakať na linke, úmyselné ukončovanie hovorov a nespracovanie zrušení v systéme, uviedol Ofcom. „Fakty sú jasné. Spoločnosť Virgin Media sťažila zákazníkom zrušenie zmlúv a potom dostatočne nespolupracovala s naším vyšetrovaním,“ povedala riaditeľka oddelenia Ofcomu pre infraštruktúru a konektivitu Natalie Blacková.
Ofcom uviedol, že vyšetrovanie začal po prijatí takmer 2000 sťažností od zákazníkov širokopásmového internetového pripojenia, pevných liniek a platenej televízie spoločnosti Virgin Media, ktorí hlásili ťažkosti pri rušení svojich zmlúv.
Virgin Media odvtedy prepracovala svoje zákaznícke služby vrátane zlepšenia systému provízií, školení a zabezpečenia monitorovania kvality. „Ospravedlňujeme sa malému podielu tých, ktorí sa v minulosti stretli s problémom pri kontaktovaní nás s cieľom dohodnúť si novú zmluvu alebo zrušiť svoju službu,“ uviedol hovorca firmy Virgin Media.
(1 EUR = 0,85411 GBP)
Britský telekomunikačný regulačný úrad uviedol, že firme udelil svoju doteraz najväčšiu pokutu v záujme ochrany spotrebiteľa po tom, ako spoločnosť Virgin Media počas takmer trojročného obdobia od januára 2022 do septembra 2024 spôsobila zákazníkom „neprimerané úsilie, problémy alebo nadmerné ťažkosti“ pri pokuse o rušenie služieb. Patrilo sem zbytočné presmerovanie hovorov na iné oddelenia, nechávanie volajúcich čakať na linke, úmyselné ukončovanie hovorov a nespracovanie zrušení v systéme, uviedol Ofcom. „Fakty sú jasné. Spoločnosť Virgin Media sťažila zákazníkom zrušenie zmlúv a potom dostatočne nespolupracovala s naším vyšetrovaním,“ povedala riaditeľka oddelenia Ofcomu pre infraštruktúru a konektivitu Natalie Blacková.
Ofcom uviedol, že vyšetrovanie začal po prijatí takmer 2000 sťažností od zákazníkov širokopásmového internetového pripojenia, pevných liniek a platenej televízie spoločnosti Virgin Media, ktorí hlásili ťažkosti pri rušení svojich zmlúv.
Virgin Media odvtedy prepracovala svoje zákaznícke služby vrátane zlepšenia systému provízií, školení a zabezpečenia monitorovania kvality. „Ospravedlňujeme sa malému podielu tých, ktorí sa v minulosti stretli s problémom pri kontaktovaní nás s cieľom dohodnúť si novú zmluvu alebo zrušiť svoju službu,“ uviedol hovorca firmy Virgin Media.
(1 EUR = 0,85411 GBP)