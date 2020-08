Britský trh s nehnuteľnosťami zaznamenal v júli prudký rast

Londýn 17. augusta (TASR) - Trh s nehnuteľnosťami v Spojenom kráľovstve zaznamenal minulý mesiac prudký nárast aktivity. Prispeli k tomu daňové úľavy, zrušenie blokád spojených s pandémiou nového koronavírusu, a tiež zmeny priorít v oblasti bývania. Konkrétne únik ľudí z Londýna a iných veľkých miest. Predaj nehnuteľností tak dosiahol v júli najvyššiu úroveň za viac ako desať rokov.



Internetové stránky spoločnosti Rightmove, ktoré využíva 90 % realitných maklérov v Británii, odhalili, že počet dohodnutých predajov v období od 12. júla do 8. augusta prudko vzrástol, na najvyššiu úroveň od začiatku sledovania týchto údajov pred 10 rokmi. A hodnota transakcií dosiahla 37 miliárd libier (41,03 miliardy eur), čo bolo o 20 % viac ako predchádzajúci rekord v marci 2017.



Priemerné uvádzacie ceny nehnuteľností boli v sledovanom období o 4,6 % vyššie ako v predchádzajúcom roku, pričom nedošlo k typickému letnému spomaleniu predaja, s výnimkou Londýna, kde dopyt klesol.



Podľa realitných agentov trh dostal "špeciálny impulz" v podobe dočasného oslobodenia od dane pri cene nehnuteľností do 500.000 GBP, ktoré v júli oznámil minister financií Rishi Sunak.



Dopyt sa však s výnimkou Londýna zvyšoval plošne, nielen v prípade domov, na ktoré sa vzťahuje daňová úľava.



Web Rightmove ukázal tiež posun v nákupných modeloch v súvislosti s pandémiou. Vyhliadky na dlhodobú prácu na diaľku a obavy z opätovného šírenia vírusu viedli ľudí k sťahovaniu sa do vidieckych oblastí, ako sú Devon a Cornwall, ktoré v júli zaznamenali rekordne vysoký predaj nehnuteľností.



Podľa riaditeľa Rightmove Milesa Shipsidea to poukazuje na „exodus z miest“, pretože „práca z domu znamená iný životný štýl“. V nasledujúcich mesiacoch by tak mohlo dôjsť k ešte väčšiemu úteku z miest, pretože takmer dve tretiny britských podnikov očakávajú, že všetci, alebo časť z ich zamestnancov budú pracovať z domu aj na budúci rok.



Dobré časy na realitnom trhu však nemusia trvať dlho, keďže britská ekonomika je v súčasnosti v recesii a analytici predpovedajú nárast nezamestnanosti. Veľa britských realitných agentov preto odhaduje, že dopyt po nových domoch po niekoľkých mesiacoch rastu opäť neskôr klesne.



(1 EUR = 0,90173 GBP)