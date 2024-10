Britský Unilever opúšťa Rusko

Londýn 10. októbra (TASR) - Britský výrobca spotrebného tovaru Unilever vo štvrtok oznámil, že dokončil predaj svojej ruskej divízie spoločnosti Arnest Group, ruskému výrobcovi parfumov, kozmetiky a výrobkov pre domácnosť, za nezverejnenú sumu. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a AFP.



Hoci Unilever dôrazne odsúdil inváziu Ruska na Ukrajinu a v marci 2022 bol prvou veľkou európskou potravinárskou spoločnosťou, ktorá zastavila dovoz do Ruska a vývoz z krajiny, zároveň však pokračoval v udržiavaní prevádzok v Rusku. To vyvolalo veľkú vlnu kritiky od aktivistov aj ukrajinskej vlády. Koncern však argumentoval, že odchod nie je jednoduchý. Do predaja jeho ruskej dcéry bola totiž zahrnutá aj divízia v susednom Bielorusku, blízkom spojencovi Moskvy.



Unilever, vlastník širokej škály spotrebných značiek, ako sú mydlá Dove či majonézy Hellmann's, vo štvrtok uviedol, že predaj zahŕňa všetky jeho podniky a štyri továrne v Rusku, ako aj podniky v Bielorusku. Podmienky transakcie neboli zverejnené.



Okrem odchodu z Ruska má generálny riaditeľ Unileveru Hein Schumacher v prvom roku svojho pôsobenia vo funkcii za úlohu odčleniť zmrzlinársky biznis skupiny, prepustiť 7500 zamestnancov a zamerať sa na 30 kľúčových značiek, aby dosiahol obrat po rokoch nedostatočného výkonu.



Ukrajinská skupina B4Ukraine, ktorá sa snaží prinútiť západné spoločnosti, aby prerušili vzťahy s Ruskom, privítala rozhodnutie Unileveru predať ruské aktíva a vyzvala ostatné globálne spoločnosti, aby urobili to isté.



Hospodársky denník RBC minulý mesiac informoval, že Unilever získal súhlas ruskej vlády na predaj aktív v hodnote približne 35 až 40 miliárd rubľov (359,5 až 410,9 milióna USD; 328,10 - 375,01 milióna eur).



"Počas minulého roka sme starostlivo pripravovali podnik Unilever Russia na potenciálny predaj. Táto práca bola veľmi zložitá a zahŕňala oddelenie IT platforiem a dodávateľských reťazcov, ako aj migráciu značiek do cyriliky," uviedol Schumacher vo vyhlásení s odkazom na ruskú abecedu.



Kremeľ požaduje zľavu aspoň 50 % pri dohodách o odchode západných firiem zo štátov, ktoré nazýva "nepriateľské", teda z tých, ktoré uvalili sankcie na Rusko.



Exodus firiem z Ruska stál zahraničné spoločnosti viac ako 107 miliárd USD na odpisoch a strate tržieb, podľa analýzy Reuters.



Spoločnosť Danone, ktorá začiatkom tohto roka uviedla, že získala súhlas regulačných orgánov na predaj svojich ruských aktív, zaknihovala stratu 1,3 miliardy USD.



Očakáva sa, že Unilever zverejní svoje výsledky za 3. štvrťrok 24. októbra.



(1 EUR = 1,0957 USD)