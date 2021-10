Žaloba voči Ryanairu a British Airways bola britským úradom zrušená

Na archívnej snímke sú lietadlá leteckej spoločnosti British Airways. Foto: TASR/AP

Londýn 7. októbra (TASR) - Britský úrad pre hospodársku súťaž (CMA) zrušil žalobu voči leteckým spoločnostiam Ryanair a British Airways za to, že neposkytli kompenzácie cestujúcim po zrušení letov pre obmedzenia spojené s ochorením COVID-19. Ako dôvod uviedol, že v dôsledku nedostatočnej právnej jasnosti je výsledok procesu neistý.British Airways, dcéra spoločnosti IAG, počas tzv. pandemických blokád ponúkla klientom, ktorí nemohli odletieť, tzv. vouchery alebo zmenu termínu letu namiesto vrátenia peňazí. Ryanair poskytol možnosť zmeny termínu.CMA začal proti leteckým spoločnostiam konať v júni s tým, že cestujúcim, ktorí nemohli odletieť, by mali vrátiť peniaze.Vo štvrtok však úrad uviedol, že zákon neposkytuje klientom dostatočne jasný nárok na vrátenie peňazí za takýchto nezvyčajných okolností, a preto nemôže odôvodniť pokračovanie v konaní.Podľa generálneho riaditeľa Andreu Coscelliho však CMA „pevne verí“, že cestujúcim by mala byť ponúknutá plná náhrada.povedal. Dodal, že CMA dúfa, že zákon bude objasnený.Ryanair rozhodnutie o ukončení vyšetrovania víta a pripomenul, že aj počas blokád v Británii poskytoval obmedzený počet letov pre zákazníkov, ktorí potrebovali cestovať v nevyhnutnej záležitosti.dodal Ryanair.