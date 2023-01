Britský Úrad pre rozpočet plánuje zhoršiť odhad vývoja ekonomiky

Londýn 25. januára (TASR) - Britská ekonomika pravdepodobne neporastie v strednodobom horizonte takým tempom, ako sa pôvodne očakávalo. Uviedol to britský denník The Times, ktorý sa odvolal na plány britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten by mal v najbližšom období zredukovať svoju pôvodnú prognózu vývoja ekonomiky. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa denníka sa OBR vyjadril, že nadhodnotil vyhliadky rastu ekonomiky v strednodobom horizonte a prognózu spred dvoch mesiacov plánuje zredukovať. V novembri počítal OBR s tohtoročným poklesom britskej ekonomiky o 1,4 % a na rok 2024 odhadoval návrat k rastu na úrovni 1,3 %. V ďalšom roku očakával OBR zrýchlenie tempa rastu na 2,6 % a v roku 2026 na 2,7 %.



Podľa The Times plánuje OBR zhoršiť svoju pôvodnú prognózu približne o 0,2 až 0,5 percentuálneho bodu. Ďalšie podrobnosti denník neuviedol. Očakávaný horší vývoj ekonomiky však bude pre ministra financií Jeremyho Hunta znamenať výrazné zúženie manévrovacieho priestoru.