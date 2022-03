Britský verejný sektor musí prehodnotiť zmluvy s ruskými firmami

Londýn 28. marca (TASR) – Britská vláda v pondelok nariadila verejnému sektoru, aby preskúmal všetky zmluvy, ktoré má s ruskými firmami, a zvážil zmenu dodávateľov. Väčšina existujúcich zmlúv sa totiž týkala energetiky a mohla by byť prínosom pre ruský štát.



Británia sa spolu so spojencami snaží ochromiť ruskú ekonomiku prostredníctvom sankcií v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.



Podľa člena kabinetu Steva Barclaya by verejné peniaze nemali financovať vojnovú mašinériu ruského prezidenta Vladimira Putina. Vláda preto žiada nemocnice, obecné rady a ďalšie organizácie vo verejnom sektore, aby urýchlene preskúmali všetky spôsoby, ako môžu prerušiť obchodné väzby s Ruskom.



Britská vláda hľadá tiež alternatívnych dodávateľov energie, aby nahradila ruský plyn, ktorý sa podieľa menej ako 4 % na jeho spotrebe v Spojenom kráľovstve.



Toto najnovšie odporúčanie je zahrnuté v smernici o politike obstarávania, ktorá je zverejnená na webovej stránke vlády.



"Vystavenie britského verejného sektora ruským a bieloruským dodávateľom je primárne obmedzené na trhy s energiou, kde došlo k výrazným cenovým výkyvom a tento trh sa považuje za nestály," píše sa na webovej stránke vlády, podľa ktorej verejný sektor musí pred prijatím opatrení na ukončenie existujúcich zmlúv o dodávkach energií požiadať o radu odborníka na energetiku a/alebo príslušnú nákupnú organizáciu verejného sektora, aby sa uistil, že alternatívny zdroj dodávok je možný a cenovo dostupný.



TASR správu prevzala z agentúry Reuters.