Britský verejný sektor očakáva najväčšie zvýšenie miezd od roku 2012

Londýn 13. novembra (TASR) - Zamestnávatelia v britskom súkromnom aj verejnom sektore plánujú v budúcom roku zvýšenie miezd o 5 %. Ukázali to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu personálnej agentúry CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development). Pre verejných zamestnancov by to znamenalo najväčší nárast miezd od roku 2012. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Do prieskumu sa medzi 18. septembrom a 8. októbrom zapojilo asi 2000 zamestnávateľov. Agentúra ho uskutočnila po tom, ako britský premiér Rishi Sunak v júli ponúkol učiteľom, lekárom a ďalším verejným zamestnancom zvýšenie platov o viac ako 6 %. Britská centrálna banka očakáva v budúcom roku rast miezd v priemere o 4,25 %, čo bolo dôležitým faktorom na pozadí jej rozhodnutia ponechať úrokové sadzby na 15-ročnom maxime 5,25 %, a to aj napriek poklesu inflácie a náznakom stagnácie v ekonomike.



Prieskum CIPD ďalej ukázal, že 51 % zamestnávateľov vo verejnom sektore eviduje ťažko obsaditeľné voľné pracovné miesta, zatiaľ čo v súkromnom sektore ich bolo 38 %. S prepúšťaním zamestnancov do konca tohto roka celkovo počíta 17 % zamestnávateľov, pričom ich podiel klesol prvýkrát za takmer dva roky.