Britský vyjednávač pre brexit: Londýn a Brusel dosiahli mierny pokrok

Londýn/Brusel 15. novembra (TASR) - Británia a Európska únia dosiahli určitý pokrok v rokovaniach o pobrexitovej obchodnej dohode. Uviedol to v nedeľu pred ďalšími vzájomnými rozhovormi v Bruseli hlavný britský vyjednávač pre brexit David Frost.



Ako informovala agentúra Reuters, Frost v príspevku na Twitteri zároveň poznamenal, že k dosiahnutiu dohody napriek snahe nakoniec nemusí dôjsť.



"V posledných dňoch nastal určitý pokrok pozitívnym smerom," napísal Frost. "Takisto máme z veľkej časti spoločné návrhy textov dohody, hoci zhoda ešte samozrejme nenastala v niektorých podstatných bodoch. Budeme na nich naďalej pracovať a pokiaľ to bude možné, dosiahneme úplnú dohodu. Možno sa nám ale uspieť nepodarí," uviedol na sociálnej sieti.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roku. Británia a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy. Rokovania napredujú pomaly pre názorové nezhody v kľúčových oblastiach, ako je rybolov či návrh zákona o vnútornom trhu. Ak sa Londýnu s Bruselom nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, tak od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).