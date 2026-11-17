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Britský výrobca cigariet Imperial Brands zníži počet zamestnancov
Dôvodom je klesajúci dopyt po tradičných cigaretách.
Autor TASR
Londýn 17. novembra (TASR) - Britská tabaková skupina Imperial Brands v utorok oznámila, že do roku 2030 chce zrušiť 2500 pracovných miest, čo predstavuje približne 10 % jej globálnej pracovnej sily. Dôvodom je klesajúci dopyt po tradičných cigaretách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Výrobca cigariet Davidoff, tabaku Golden Virginia, vapingovej značky Blu a papierikov na cigarety Rizla uviedol, že plánované zníženie nasleduje po tom, ako vo svojom účtovnom roku končiacom sa v závere septembra znížil počet pracovných miest o 2100.
Spoločnosť Imperial dodala, že jej celoročný predaj tabaku klesol o 3,4 % „v dôsledku oslabenia odbytu v Európe“. Poznamenala pritom, že jej cieľom je do roku 2030 znížiť náklady o ušetriť 320 miliónov libier (383,13 milióna eur) ročne. Čistý zisk firmy v účtovnom roku 2025/2026 klesol o viac ako 8 % na 1,9 miliardy GBP. Akcie spoločnosti Imperial na londýnskej burze v utorok popoludní však zlacneli len mierne, keďže firma odštartovala spätné nákupy akcií za 1,5 miliardy GBP a zvýšila dividendy o 4 %.
Spoločnosť British American Tobacco v júni tiež oznámila plány na rušenie pracovných miest na celom svete, pričom chce počet zamestnancov zredukovať o 5500.
(1 EUR = 0,83305 GBP)
Výrobca cigariet Davidoff, tabaku Golden Virginia, vapingovej značky Blu a papierikov na cigarety Rizla uviedol, že plánované zníženie nasleduje po tom, ako vo svojom účtovnom roku končiacom sa v závere septembra znížil počet pracovných miest o 2100.
Spoločnosť Imperial dodala, že jej celoročný predaj tabaku klesol o 3,4 % „v dôsledku oslabenia odbytu v Európe“. Poznamenala pritom, že jej cieľom je do roku 2030 znížiť náklady o ušetriť 320 miliónov libier (383,13 milióna eur) ročne. Čistý zisk firmy v účtovnom roku 2025/2026 klesol o viac ako 8 % na 1,9 miliardy GBP. Akcie spoločnosti Imperial na londýnskej burze v utorok popoludní však zlacneli len mierne, keďže firma odštartovala spätné nákupy akcií za 1,5 miliardy GBP a zvýšila dividendy o 4 %.
Spoločnosť British American Tobacco v júni tiež oznámila plány na rušenie pracovných miest na celom svete, pričom chce počet zamestnancov zredukovať o 5500.
(1 EUR = 0,83305 GBP)