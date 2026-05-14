Britský výrobca tovaru Burberry sa v minulom roku vrátil k zisku
Celkové tržby za minulý rok mierne klesli, avšak porovnateľné tržby zaznamenali rast.
Autor TASR
Londýn 14. mája (TASR) - Britský výrobca luxusného tovaru Burberry oznámil za minulý obchodný rok 2025/2026 návrat k zisku. Pomohol k tomu rozsiahly program znižovania nákladov, ktorý spoločnosť spustila koncom roka 2024. Informovali o tom agentúra AFP a portál RTTNews.
Módny dom známy výrobkami s typickým károvaným vzorom uviedol, že za obchodný rok 2025/2026, ktorý sa skončil v marci, dosiahol čistý zisk 21 miliónov libier (24,22 milióna eur). Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala spoločnosť stratu 75 miliónov libier, ktorá nasledovala po zisku 270 miliónov libier v obchodnom roku 2023/2024.
Aj v prípade ukazovateľa pred zdanením sa firma vrátila k zisku. Dosiahol 49 miliónov libier, zatiaľ čo v predchádzajúcom obchodnom roku vykázala spoločnosť stratu pred zdanením na úrovni 66 miliónov libier. Prevádzkový zisk upravený o jednorazové položky sa zvýšil z 26 miliónov na 160 miliónov libier.
Celkové tržby za minulý rok mierne klesli, avšak porovnateľné tržby zaznamenali rast. Celkové tržby dosiahli 2,4 miliardy libier, čo v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom predstavuje pokles o 2 %. Porovnateľné tržby, teda tržby z obchodov otvorených viac než rok, však o zhruba 2 % vzrástli. Podporili ich tržby z kľúčových trhov ako Čína a Severná a Južná Amerika.
(1 EUR = 0,86713 GBP)
