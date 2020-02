Britský výrobný sektor v januári prekonal najdlhší pokles od krízy

Londýn 3. februára (TASR) - Britský výrobný sektor sa v januári "vynoril" zo svojho najdlhšieho poklesu od finančnej krízy, vďaka oživeniu po decembrových volebných výsledkoch. Na druhej strane, slabý európsky dopyt a obavy z brexitu po skončení prechodného obdobia, tlmia optimizmus. Ukázal to v pondelok spresnený prieskum spoločností IHS Markit a CIPS.



Index nákupných manažérov (PMI) z britského výrobného sektora v januári vzrástol na 50 bodov zo 47,5 bodu v decembri. Spresnený výsledok je vyšší ako 49,8 bodu pri predbežnom odhade. A navyše, PMI v januári dosiahol zlomovú úroveň 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



„Znížená úroveň politickej neistoty po predčasných decembrových voľbách viedla k miernemu zotaveniu nových objednávok a dôvery podnikov, a tiež k stabilizácii objemu výroby,“ uviedol IHS Markit.



Decembrový výsledok bol druhý najnižší od roku 2012 a PMI výrobného sektora sa od mája 2019 držal pod hranicou 50 bodov, čo bolo najdlhšie obdobie jeho poklesu od roku 2009.



Výrobný sektor sa podieľa 10 % na výkone britského hospodárstva. Podľa najnovších údajov sa tento sektor za 12 mesiacov do konca novembra 2019 znížil o 2 %.



Januárové oživenie je dobrou správou pre premiéra Borisa Johnsona, ktorý získal nečakane veľkú parlamentnú väčšinu vo voľbách 12. decembra, čím sa znížila krátkodobá neistota, čo sa týka brexitu a politického smerovania britskej vlády.



Guvernér centrálnej banky (Bank of England, BoE) Mark Carney už minulý týždeň uviedol, že údaje na začiatku roku 2020 sú dosť dobré na to, aby BoE neznížila úrokové sadzby po oslabení koncom roka 2019.



Prieskum tiež ukázal, že nové objednávky rástli najrýchlejšie od apríla 2019, vývozné objednávky však naďalej klesli. Výrobcovia to pripísali slabým ekonomikám v kontinentálnej Európe.



Británia 31. januára vystúpila z Európskej únie (EÚ) po 47 rokoch členstva v bloku a Johnson potrebuje do konca roka dosiahnuť s EÚ dohodu o obchode, aby sa jeho krajina vyhla clám.



Automobilový priemysel a ďalšie odvetvia, ktoré sú závislé od plynulých dodávok z EÚ, sa však obávajú, že budúce hraničné kontroly im skomplikujú situáciu a ich britské závody tak nebudú konkurencieschopné.



BoE uviedla, že niektorým novým obchodným sporom sa nebude dať vyhnúť a znížila odhad udržateľnej ročnej miery rastu britskej ekonomiky v nasledujúcich rokoch na 1,1 % z priemerných 1,6 % po finančnej kríze.